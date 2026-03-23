Celine Aguirre pide disculpas por comentario sobre Chincha y gatos: "Ha herido a muchas personas"

Celine Aguirre, participante de "La Granja VIP", ha sido duramente criticada tras sus comentarios sobre Chincha y los gatos, que generaron indignación en redes sociales. Ante la polémica, la actriz se disculpó y explicó que no buscaba ofender ni faltar el respeto a nadie.

Celine Aguirre pide perdón tras polémico comentario

La actriz Celine Aguirre protagonizó un episodio polémico en un reality de convivencia. Esto ocurrió mientras participaba en una dinámica junto a sus compañeros.

En ese contexto, la hermana gemela de Marisol Aguirre lanzó comentarios ofensivos sobre los habitantes de Chincha y los gatos, durante un juego de asociación de palabras en el que emitió una frase considerada racista, generando incomodidad entre los seguidores de "La Granja VIP".

"¿Dijeron Chincha en algún momento? ¿Dijeron gato? Porque los neg*** comen gato con todo respeto", manifestó entre risas. Pese a la gravedad de sus palabras, ninguno de sus compañeros reaccionó en ese instante.

En la última emisión del espacio de Panamericana se dio a conocer que la actriz abandonó temporalmente el reality por un problema de salud, situación en la que habría tomado conocimiento de las críticas. Este lunes 23 de marzo, utilizó sus redes sociales para pronunciarse y asumir responsabilidad por lo ocurrido.

"Quiero disculparme pública y sinceramente por un comentario que hice recientemente y que ha herido a muchas personas, especialmente a la gente de Chincha. No fue mi intención ofender ni faltar el respeto, sin embargo, entiendo que mis palabras fueron inapropiadas y asumo la responsabilidad. Estoy escuchando, aprendiendo y seré más cuidadosa con lo que digo. Gracias a quienes me lo han hecho ver con respeto", escribió en su Instagram.

Celine Aguirre hace mea culpa en Instagram

Celine Aguirre abandonó reality por problema de salud

En medio de la polémica, la producción de "La Granja VIP" informó a los participantes que Aguirre fue trasladada a una clínica local tras sufrir una descompensación. El actor Miguel Vergara fue el encargado de comunicar la noticia al resto del grupo y señaló que su eventual regreso dependerá de su evolución médica.

"Anunciarles que no somos 15, somos 14 porque a nuestra amiga Celine la están llevando a una clínica, le van a hacer un examen de rutina, se ha descompensado", explicó el participante del reality de Panamericana.

De este modo, el caso de Celine Aguirre cierra con una disculpa pública tras la indignación que generaron sus comentarios sobre Chincha, en un contexto marcado por su salida temporal del reality y el impacto de la polémica en la audiencia.