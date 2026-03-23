Sasha Kapsunov, exintegrante de 'América Kids', se casó con Jocelyne Galarreta tras 14 años de relación

El actor Sasha Kapsunov y la doctora Jocelyne Galarreta, madre de su hija, se casaron este fin de semana en una ceremonia que reunió a familiares, amigos y colegas de la televisión peruana. Tras 14 años de relación, la pareja decidió formalizar su vínculo con una boda a lo grande, mostrando su amor frente a quienes más los acompañan en la vida y en la carrera profesional.

La emotiva boda de Sasha y Jocelyne

El actor, conocido por su participación en la serie juvenil América Kids, compartió varias imágenes de la celebración a través de sus redes sociales. En las fotos, se puede ver a los recién casados en distintos momentos de la ceremonia y de la posterior fiesta.

Sasha eligió un elegante traje verde olivo con camisa blanca, mientras que Jocelyne optó por un vestido blanco con encaje en la parte superior y falda lisa en la parte baja. Su hija también estuvo presente, mostrando una sonrisa que reflejaba la alegría de la unión de sus padres.

El evento contó con la presencia de destacadas figuras de la televisión peruana como Silvana Cañote, María Grazia Gamarra y Stephie Jacobs, así como casi todo el equipo de América Kids, quienes celebraron el amor de la pareja.

Uno de los momentos más emotivos fue cuando la hija de Sasha y Jocelyne ingresó a la pista de baile para compartir un baile con sus padres, generando aplausos y convirtiéndose en uno de los actos más comentados de la noche.

¿A qué se dedica Sasha actualmente?

Sasha Kapsunov comenzó su carrera televisiva desde muy joven, debutando a los 10 años en la serie "Estos chikos de ahora". Más adelante, formó parte del elenco de América Kids, programa que lo catapultó a la fama y lo convirtió en uno de los rostros más recordados del formato juvenil.

Posteriormente, participó en producciones de renombre como "De vuelta al barrio" y "Al fondo hay sitio", además de desempeñarse como conductor de televisión y locutor mientras estudiaba Comunicación Integral.

En la actualidad, Sasha combina su faceta artística con emprendimientos en el rubro audiovisual. Es comunicador, piloto de dron y dirige su propia productora, desarrollando proyectos para empresas y producciones televisivas.

A pesar de su enfoque profesional, mantiene un fuerte vínculo con la actuación y, recientemente, celebró su matrimonio con Jocelyne Galarreta, consolidando su vida familiar tras más de una década de relación.

En conclusión, el matrimonio de Sasha Kapsunov y Jocelyne Galarreta cierra un ciclo de más de una década y da inicio a una nueva etapa familiar. La boda, llena de momentos emotivos y acompañada de sus seres queridos, refleja una relación construida con amor y complicidad.