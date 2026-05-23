Mario Irivarren revela qué sintió al ver ampay donde le fue infiel a Onelia Molina: "Jugador 1, eliminado"

Mario Irivarren volvió a hablar del ampay que marcó el final de su relación con Onelia Molina. El exchico reality respondió por las imágenes donde fue captado en un yate en Argentina, hecho que causó gran revuelo en la farándula peruana y que terminó por quebrar su romance con la odontóloga.

El influencer decidió tocar el tema en el pódcast "La Manada", espacio que conduce junto a Laura Spoya y Gerardo Pe. Aunque no quiso dar detalles íntimos de lo ocurrido, sí reveló cuál fue su actitud desde que las imágenes salieron a la luz.

Mario Irivarren habla de su reacción tras el ampay

Durante la conversación, Rafael Cardozo, invitado del día del pódcast "La Manada", le preguntó directamente a Mario Irivarren cómo enfrentó la exposición pública tras el ampay. Como se recuerda, el material fue difundido en "Magaly TV La Firme" y rápidamente se volvió viral en redes sociales.

Las imágenes mostraban al exintegrante de "Esto es guerra" en una situación comprometedora durante su viaje a Argentina. En ese momento, Mario mantenía una relación con Onelia Molina, por lo que el escándalo generó muchas críticas y comentarios.

Frente a la pregunta, Mario dejó claro que no piensa contar detalles personales de su vida privada. Para él, hay temas que deben quedar entre las personas involucradas, aunque el caso haya sido expuesto públicamente.

"¿Qué sentiste cuando viste las imágenes de Onelia?", preguntó Rafael sobre el beso de Kevin y la chica reality. "Nunca voy a contar detalles personales de mi vida. Lo que haya pasado en mi vida privada se va a quedar ahí. Lo único es lo que ya te dije al inicio. Desde el segundo uno que vi el 'Más adelante' (el ampay), yo dije: 'jugador 1, eliminado'", expresó Mario.

Con esta frase, Mario dio a entender que asumió el final de su relación desde el primer momento. Es decir, no habría intentado justificar lo ocurrido ni alargar una historia que, tras el ampay, ya parecía no tener vuelta atrás.

"Rafael dice que hasta que no vi el post que le dijo Nicola (de su ex con otro hombre) tenía alguna esperanza. El mío fue. Desde el segundo uno fue 'jugador 1, eliminado'. Fue ahí, knock out", reiteró.

Sus palabras llamaron la atención porque reflejan que Mario no habría buscado insistir ni recuperar la relación tras la difusión de las imágenes. Para él, la situación ya estaba clara y solo quedaba asumir lo que venía.

Mario recuerda la tensión que vivió

Mario Irivarren contó que, para las personas que trabajan en televisión, escuchar frases como "más adelante" o "hoy en..." puede generar mucha tensión, sobre todo cuando saben que podrían estar involucradas en una noticia fuerte. El exchico reality explicó que ese momento previo a la emisión del ampay del yate fue incómodo, pues esas palabras suelen anunciar una bomba en la farándula.

"(El tuyo fue el tema del yate. ¿Cómo te sentiste cuando salió en TV: 'Máaas adelante'?) Para las personas que trabajan en TV. Ponte 'No he hecho nada', pero escuchas: 'Máaas adelante'. 'Hoy en...'. Ptm... Lo que decía Yaco: 'Yo no he hecho nada, yo no he salido'. Pero ya es una vaina que para los que trabajamos en el medio de la tele esas palabras son como 'Csm'", dijo Mario.

Mario Irivarren también recordó que ese tipo de avances en televisión pueden dejar muy nervioso a cualquiera que trabaja en el medio. Incluso, Laura Spoya contó una anécdota de aquel día del ampay del yate y reveló que Mario estaba tan tenso que no sabía qué decirle mientras él la llevaba al dentista.

"Esa venta ya te genera trauma", señaló Mario. "Ese día me llevó al dentista, porque yo no tenía carro. Me tragué todas sus mentitas del carro. Estaba tan tembleque que yo no sabía que hablarle", comentó Laura. "Estaba con Párkinson ese día, csm", afirmó Mario.

En conclusión, Mario Irivarren volvió a referirse al ampay en Argentina que marcó el final de su relación con Onelia Molina y aseguró que, desde el primer avance televisivo, entendió que todo estaba terminado. Aunque evitó dar detalles privados, el exchico reality dejó claro que asumió las consecuencias de lo ocurrido sin intentar justificarlo.