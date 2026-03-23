Pamela López enfrenta a Pati Lorena y ella le recuerda a Cueva: "Ahora entiendo por qué la dejaron"

Pamela López y Pati Lorena protagonizaron una fuerte pelea en "La Granja VIP" que rápidamente se volvió viral. Todo empezó por un cruce con Paul Michael, donde Pamela no dudó en meterse para defender a su pareja. Desde ahí, todo se salió de control.

Pamela López recibe duro comentario de Pati Lorena sobre Cueva

En "La Granja VIP", la discusión arrancó cuando Pati Lorena le habló fuerte a Paul Michael. Pamela, al escuchar esto, intervino de inmediato para poner orden. Pamela reaccionó sin dudar y defendió a su novio. La tensión creció en segundos. Pamela no aceptó que lo llamen "chibolo" y pidió respeto.

"No hables si no sabes, no te metas conmigo, estoy hablando con tu chibolo", mencionó Pati. "Él puede hablar, él tiene boca y ya basta de faltarle el respeto. Es hipócrita, la respeto, no importa, ¿le gustaría que le hablen con un calificativo? Tanto que habla de respeto y educación. Él se llama Paul Michael y usted tiene que aprender a respetar... comience a dirigirse por su nombre", dijo Pamela.

La influencer dejó claro que no iba a permitir faltas de respeto. Además, resaltó que Paul se mantenía tranquilo por educación. También dejó en claro que, aunque es calmada, sabe defenderse cuando es necesario.

"Gracias a Dios él es un caballero y sabe respetar a una señora como usted. Entonces más aún si usted no tiene confianza con él, mejor intente dormir ya que le duele su muela... (Paul Michael: Tranquila) Es que respetos guardan respetos. Yo soy bastante educada pero también tengo mis límites", comentó Pamela.

En ese momento, todos los participantes quedaron atentos. El ambiente se sentía tenso y nadie sabía cómo terminaría la discusión. Cuando parecía que la pelea bajaba, Pati Lorena soltó una frase que lo cambió todo y tocó un tema personal.

"Ahora entiendo por qué la dejaron", lanzó Pati Lorena, generando impacto en Diego Chávarri, Pamela López y Paul Michael.

Diego Chávarri, Pamela López y Paul Michael reaccionan

El comentario generó una reacción inmediata en la casa. Diego Chávarri intervino al ver la gravedad de lo dicho. Pamela también respondió, visiblemente afectada por lo ocurrido.

"No sea malcriada, eso sí es una falta de respeto", reclamó Diego. "Qué grosera es usted señora, gracias a Dios todo el mundo se da cuenta de lo que habla", dijo.

La discusión ya estaba en su punto más alto. Todos se quedaron callados, mientras el ambiente se volvía más incómodo. Paul Michael no se quedó callado y salió en defensa de Pamela. Su respuesta fue directa y fuerte. Pamela, por su parte, cerró el momento con una frase que reflejó cómo se sintió.

"Ella es una buena mujer... Vieja bruja", lanzó Paul. "Qué golpe tan bajo, de verdad, cada quien da lo que tiene y lo que recibió", expresó Pamela.

Este enfrentamiento dejó claro que la convivencia en "La Granja VIP" está cada vez más intensa. Las diferencias entre los participantes ya no se ocultan y cualquier comentario puede desatar una pelea.

En conclusión, Pamela López mostró que no se queda callada cuando se trata de defender a su pareja Paul Michael. Mientras tanto, Pati Lorena cruzó una línea con un comentario personal que encendió todo. Sin duda, este momento ya es uno de los más comentados del reality. Y todo indica que el drama todavía no termina.