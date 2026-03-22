La Mackyna acusa a Pamela López y Paul Michael tras ser eliminado de La Granja VIP: "Me fallaron"

La eliminación de Mack Donny Aguilar Songhurst, conocido como "La Mackyna", sorprendió a los seguidores de La Granja VIP Perú, convirtiéndose en el primer participante en abandonar la competencia. El entrenador no superó la votación frente a Shirley Arica, respaldada por el público. Su salida generó reacciones y evidenció tensiones internas.

La Mackyna se despide entre promesas incumplidas y reclamos

Antes de conocer el resultado final, La Mackyna se mostró confiado en poder mantenerse dentro del programa y dirigió un mensaje directo a la audiencia, en el que prometía dar más contenido y protagonismo en la convivencia.

"Les prometo darles más show, les prometo seguir entrenando a mis compañeros y les prometo desenmascarar a todos los chistosos que están dentro", expresó con determinación.

Sin embargo, el respaldo no fue suficiente y terminó quedando fuera del reality. Tras su eliminación, el también empresario no ocultó su incomodidad y dejó entrever que su salida estuvo marcada por decepciones personales. Durante su intervención en vivo junto a Ethel Pozo y Yaco Eskenazi, lanzó fuertes declaraciones contra algunos de sus compañeros.

"Triste porque conocía grandes amigos, decepcionado porque amigos a los que les brindé lealtad, amistad, me fallaron, Paul Michael y Pamela López, se los dije ayer en sus caras", manifestó sin filtros.

A pesar de su salida, La Mackyna podría seguir vinculado al programa. Yaco Eskenazi le extendió una invitación para regresar el lunes siguiente y participar en una dinámica clave del reality, lo que ha despertado expectativa entre los seguidores.

"Tienes que venir este lunes y vas a mandar a dos duelistas y el ganador va pasar algo así que piénsalo bien", comentó el conductor.

Trayectoria de La Mackyna y su impacto en la farándula

Más allá de su breve paso por el reality, La Mackyna cuenta con una trayectoria consolidada en el mundo del entretenimiento. Su nombre real es Mack Donny Aguilar Songhurst y ha destacado como entrenador personal de diversas figuras de la farándula peruana, ganándose un lugar en el entorno de Chollywood.

Su historia personal también ha llamado la atención. Proveniente del cerro El Pino, logró superar múltiples dificultades hasta convertirse en un referente del entrenamiento físico y el emprendimiento. Además, ha incursionado como panelista en programas de streaming y ha participado en espacios de comedia, donde incluso fue reconocido como "Cómico Revelación 2024".

En el ámbito personal, mantiene una relación con Norka Ascue, integrante de la agrupación "Hechiceras de la Salsa". Tras su eliminación, ambos protagonizaron un emotivo reencuentro, luego de una semana sin verse debido al encierro del reality.

En conclusión, la salida de La Mackyna de "La Granja VIP Perú" marca el inicio de una competencia que ya muestra tensiones, alianzas y conflictos entre sus participantes. Su eliminación no solo dejó promesas sin cumplir, sino también cuestionamientos sobre la lealtad dentro del programa.