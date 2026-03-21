Macarena Gastaldo asegura que Shirley Arica habría hecho brujería contra Diego Chávarri: "Es hipócrita"

Macarena Gastaldo no se guardó nada y arremetió contra Shirley Arica, a quien calificó de "hipócrita" y hasta la acusó de hacer brujería. La modelo argentina confirmó lo que ya se venía comentando en el reality "La Granja VIP" y sorprendió con declaraciones que rápidamente se hicieron virales.

Macarena Gastaldo afirma que Shirley Arica hizo brujería

En el programa "Detrás de cámaras", Macarena Gastaldo sorprendió al lanzar fuertes acusaciones contra Shirley Arica. La modelo aseguró que la 'Chica Realidad' habría hecho brujería contra Diego Chávarri, generando polémica en el mundo del espectáculo.

Todo empezó en "La Granja VIP", cuando Gabriela Herrera lanzó una advertencia en pleno reality. La cantante le dijo a Diego Chávarri que debía tener cuidado con Shirley Arica, dejando entrever que algo no andaba bien.

"¿A Diego Chávarri no le hiciste algo cariño?", señaló Gabriela. "No, jamás. ¿Dónde están las pruebas?", respondió Shirley. "Diego, anda, vigílate, porque ella te hizo algo con calaveras. Así que tengo mucho cuidado", mencionó Herrera. "¿Dónde están las pruebas?", repitió Shirley. "Lo sé, tranquila... Macarena Gastaldo también lo sabe", finalizó Gabriela.

Tras el incidente en el reality, el programa "Detrás de cámaras" buscó a Macarena Gastaldo para confirmar si la acusación era cierta. La modelo sorprendió al asegurar que Shirley habría "amarrado" a su expareja.

"Una persona allegada a Shirley me contó que lo había llevado al cementerio para hacerle brujería a Chávarri... Le gusta hacer magia negra. (¿Amarrar a sus parejas con brujería?) Ajá... Igual que no se olvide que tengo un mechón de ella, así que cualquier cosa que me haga se lo puedo devolver... (¿Un mechón?) Pueden ser uñas... Tranquilo, yo soy bruja buena", señala Macarena.

Macarena arremete contra Shirley y la tilda de "hipócrita"

Macarena contó un hecho que, según dice, le fue revelado por alguien cercano. La historia dejó a más de uno sorprendido.

"Mi mánager y exmejor amigo me contó que se alejó de ella cuando lo llevó al cementerio para hacerle brujería a Diego, él se asustó y cortó su amistad. Así como a Diego le hizo eso, seguro le hace brujería a todo el mundo, pero eso rebota", dijo Gastaldo, según reveló Trome.

Con esto, la modelo dejó en claro su postura y no dudó en cuestionar a Shirley. La argentina también recordó que antes eran amigas, pero la relación terminó en medio de discusiones y momentos tensos. Sin embargo, la reconciliación no duró mucho. Macarena aseguró que los problemas volvieron tiempo después, esta vez por una acusación que la dejó incómoda.

"En el 2021 ella se rayó (molestó) porque estaba hablando con un perro (hombre). Me gritó, habló mal, le respondí, me quiso pegar, me defendí, pasó el tiempo y nos pedimos disculpas", contó. "Al tiempo se volvió a rayar, porque un amigo que está mal de la cabeza le hizo creer que le robé una cadena. Está loca, tiene 40 años y se comporta como una nena de 20", señaló.

Estas palabras han causado revuelo y reacciones divididas. La modelo fue aún más directa al hablar de la imagen que Shirley muestra actualmente. Según ella, no es real.

"Ja, ja, ja, ella es mala persona. Es hipócrita, critica por detrás, hace brujería, tiene denuncias públicas por quedarse con dinero de eventos, mil cosas ilícitas, pero se jacta de que es la más pacífica y persona de luz, ja, ja, ja. Tiene 40 años y la siguen ampayando ebria", afirmó.

Sus declaraciones fueron duras y no pasaron desapercibidas. Hasta el momento, Shirley Arica no ha respondido a estas acusaciones. Muchos esperan su versión cuando salga del reality, ya que el tema sigue creciendo.

En conclusión, Macarena Gastaldo ha encendido la farándula con fuertes declaraciones contra Shirley Arica. Las acusaciones de brujería y las críticas personales han generado un nuevo escándalo. Ahora, todos están atentos a lo que pueda pasar, porque esta historia parece recién comenzar.