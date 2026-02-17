Macarena Gastaldo recuerda su beso con Lapadula tras ampay: "Un piquito no se le niega a nadie"

La farándula volvió a encenderse luego de que Macarena Gastaldo hablara sin filtros sobre el recordado ampay que la vinculó con Gianluca Lapadula. La modelo decidió contar su versión y confirmó que sí existió un beso durante una fiesta, aunque aseguró que fue algo breve y sin mayor importancia.

Macarena Gastaldo cuenta cómo fue el beso con Gianluca Lapadula

A una semana del polémico ampay de Gianluca Lapadula, Macarena Gastaldo recordó su besó con el futbolista. La argentina reveló detalles que antes habían quedado en duda sobre su pico, sobre todo porque en su momento no respondió esa pregunta en televisión. Ahora, con más calma, decidió aclarar lo que realmente pasó aquella noche.

Macarena explicó que no tenía una relación cercana con el futbolista y que todo ocurrió en un ambiente de fiesta y baile. Según contó, solo compartieron un momento divertido y nada más, lo que, según ella, se malinterpretó con el tiempo.

"Yo la verdad no lo conozco. Eh, solamente compartí un momento de fiesta con él", señaló para "Mesa Caliente", dejando claro que no hubo algo más allá de ese encuentro.

Durante la entrevista, le preguntaron directamente por el beso. Ella respondió con total sinceridad, sin rodeos y con su estilo directo que siempre la caracteriza.

"Eh, sí, sí, (sí te besó, pero ¿cómo fue el beso?) En la boca, boludo. ¿Quieres practicar conmigo? Ah. Un piquito no se le niega a nadie. Un besito, piquito. No, no me digas cómo fue el beso, pero sí fue un piquito", confesó, generando sorpresa en el set.

Habla de la fiesta y su enfrentamiento con Paula Manzanal

La modelo también explicó el contexto de aquella noche. Aseguró que todo ocurrió mientras bailaban en grupo y que no hubo una intención romántica detrás del momento que luego se volvió viral en televisión y redes sociales.

"Era un trencito estábamos. ¿Qué sé yo? Es como que esté bailando con alguien y está bailando. Yo primero estaba bailando con una amiga y luego estaba, bueno, ese tiempo que estaba Paula Manzanal", relató, tratando de restarle dramatismo a la situación.

Sin embargo, la conversación no solo giró en torno al beso, ya que Macarena también lanzó duros comentarios contra Paula Manzanal, con quien mantiene una relación tensa desde hace tiempo. Además, reveló que intentó comunicarse con ella para frenar los comentarios, pero terminó bloqueada.

"Esa chica no deja de atacarme. Está allá en en Dubái, no sé que haciendo sus negocios turbios que todo el mundo conoce. Me vino a mí a decir cosas", expresó visiblemente incómoda. "Yo le escribí, ¿sabes? (¿cuándo?) Le escribí y me bloqueó. Le dije que deja hablar de mí porque creo que estaba embarazada de vuelta", contó.

En conclusión, con estas declaraciones, Macarena Gastaldo volvió a sacudir la farándula y aclaró uno de los temas más comentados tras el reciente ampay de Gianluca Lapadula. Aunque asegura que todo fue un simple "piquito" en medio de una fiesta, sus confesiones han reavivado el debate en redes y han puesto nuevamente su nombre en el centro del espectáculo.