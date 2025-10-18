¡Imparable! Gianluca Lapadula anotó para Spezia en la Copa Italia, pero su equipo sigue sin sumar triunfos

Gianluca Lapadula mantiene su buen momento personal en el Spezia, pero el conjunto blanquinegro atraviesa una campaña complicada en la Serie B de Italia. Este sábado, por la octava fecha, el delantero ítalo-peruano fue titular por tercera vez consecutiva en el duelo frente al Cesena y abrió el marcador apenas a los 4 minutos, conectando un centro pasado desde la banda izquierda en el área chica.

Lapadula destaca pese al mal momento del Spezia

A pesar de la temprana ventaja, Spezia no logró mantener el resultado. Cesena dio vuelta el marcador en el primer tiempo con un doblete de Gianluca Frabotta, dejando a los locales sin puntos. Lapadula completó los 90 minutos, pero su presencia no fue suficiente para evitar la derrota en casa.

Con esta actuación, Lapadula sumó su tercer gol en la temporada —dos en Serie B y uno en la Copa Italia—, consolidándose como el máximo anotador de su equipo. Sin embargo, el panorama del Spezia contrasta con el buen rendimiento del delantero: tras perder la final de los playoffs por el ascenso a la Serie A ante Cremonese, el club sigue sin levantar en la presente campaña. No ha conseguido victorias en ocho jornadas y ocupa la última posición de la tabla con apenas tres puntos sumados.

A sus 35 años, Lapadula ha demostrado consistencia y entrega, ganándose la confianza del técnico Luca D'Angelo, quien lo ha incluido en el equipo titular pese a las dificultades colectivas. Su rendimiento genera expectativa sobre su futuro en la Selección Peruana, pues no fue convocado para las recientes fechas de Eliminatorias ni para la lista de octubre con el director técnico interino Manuel Barreto.

Lapadula volviendo a su racha goleadora!

Solo Lapadula y Gallese para la próxima eliminatoria!! Los demás afuera!!pic.twitter.com/e31V11FoZK — 💲♓⬆️⭕♌ (@Sh10nJZ) October 18, 2025

¿Un futuro en Alianza Lima? La propuesta de Jefferson Farfán

El futuro del atacante peruano también se ha vinculado con la Liga 1, luego de que Jefferson Farfán sorprendiera al sugerir en su programa 'Enfocados' la posibilidad de que Lapadula juegue en Alianza Lima. Durante la entrevista, el exfutbolista peruano mostró entusiasmo ante la idea y hasta aseguró que colaboraría económicamente para que el fichaje se concrete.

"Si el hombre va a Alianza Lima, yo pongo de la mía, yo saco de la mía. Imagínate al hombre en Alianza Lima, con Sergio Peña al costado y Luis Advíncula también", comentó Farfán, destacando la potencial combinación de talento en el club blanquiazul.

Aunque meses atrás se mencionó a Universitario de Deportes como posible destino del delantero, los rumores nunca se concretaron. Ahora, la propuesta de Farfán ha generado ilusión entre los aficionados del fútbol peruano, quienes sueñan con ver al experimentado '9' de regreso en la Liga 1.



Gianluca Lapadula sigue siendo el jugador más destacado del Spezia, aportando goles y entrega, pero su esfuerzo no logra revertir la crisis del equipo en la Serie B. Mientras su futuro con la selección peruana sigue incierto, las especulaciones sobre su llegada a Alianza Lima generan ilusión entre los aficionados.