RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Buscar

Deportes

¡EN RACHA!

Joao Grimaldo sigue brillando en Letonia y anotó gol para mantener al Riga FC como líder de la Virslīga

El extremo peruano demostró su capacidad goleadora frente a BFC Daugavpils, sumando su cuarta anotación de la temporada y consolidando al Riga FC como líder absoluto en Letonia.

Joao Grimaldo reafirma su gran momento en Letonia anotando goles en Riga FC.
Joao Grimaldo reafirma su gran momento en Letonia anotando goles en Riga FC. (Composición: La Karibeña)
29/09/2025

El presente de Joao Grimaldo en el fútbol europeo atraviesa un momento destacado. El extremo peruano se ha consolidado como pieza clave del Riga FC, equipo que disputa la máxima categoría del fútbol de Letonia, y ha mostrado una evolución constante en su primer año en la liga. 

Nuevo gol de Grimaldo en el Riga FC

Reconocido por su habilidad para asistir a sus compañeros, Grimaldo ahora también se perfila como un atacante letal capaz de definir frente al arco rival. Aunque su principal fortaleza radica en generar oportunidades de gol para sus compañeros, el peruano ha dejado claro que también puede ser decisivo como finalizador. 

Esto quedó evidenciado en la jornada 31 de la Virslīga, cuando su equipo visitó al BFC Daugavpils. Pese a que el Riga FC tenía un presente superior al de su rival, el partido se complicó y requirió gran esfuerzo para asegurar la victoria.

El gol del peruano llegó nada más iniciarse el segundo tiempo. Gauthier Mankenda envió un pase largo que encontró a Grimaldo dentro del área. El atacante peruano no titubeó: se quitó al portero Jānis Beks con gran destreza y convirtió el único tanto del partido. 

La anotación reflejó su capacidad para adaptarse y asumir un rol más agresivo frente al arco rival, demostrando que puede ser decisivo más allá de su labor como asistente.

Universitario de Deportes superó 3-2 a Cusco FC y logró un triunfo valioso en la fecha 11 del Torneo Clausura
Lee también

Universitario de Deportes superó 3-2 a Cusco FC y logró un triunfo valioso en la fecha 11 del Torneo Clausura

Una racha en ascenso

El partido contra Daugavpils no fue un hecho aislado. Dos fechas atrás, frente a FS Jelgava, Grimaldo ya había mostrado su capacidad goleadora al abrir el marcador con una definición precisa al poste más lejano, facilitando la victoria por 3-2 y celebrando junto a Reginaldo Ramires y Marko Regza.

El delantero surgido de las divisiones menores de Sporting Cristal ha convertido cuatro goles en la élite del fútbol letón, reflejando un progreso notable que coincide con el liderazgo sólido del Riga FC en la tabla de posiciones. Actualmente, el equipo mantiene una ventaja de ocho puntos sobre RFS Riga, consolidando su dominio en la Virslīga gracias al aporte de Grimaldo tanto en asistencias como en goles.

Alianza Lima perdió 2-1 contra la U. de Chile y quedó eliminado de la Copa Sudamericana 2025
Lee también

Alianza Lima perdió 2-1 contra la U. de Chile y quedó eliminado de la Copa Sudamericana 2025

En conclusión, Joao Grimaldo atraviesa un momento excepcional en el Riga FC, consolidándose como un jugador completo que combina la asistencia con la capacidad de definición. Sus recientes goles muestran que el extremo peruano ha dado un paso más en su carrera, convirtiéndose en un recurso indispensable para su club y un jugador que promete servir para la Selección Peruana.

Temas relacionados Deportes Fútbol Joao Grimaldo Riga FC Selección peruana Sporting Cristal

Siga leyendo

Lo Más leído

Tula Rodríguez recrea emotivo momento junto a Javier Carmona ysu hija Valentina: "El mejor equipo de tres"

¡Ya es parte de la familia! Chechito celebró el cumpleaños de la bailarina Angye Zapata

Reconocida cantante y sus músicos fallecen en fatal accidente mientras se dirigían a una presentación

Rafael Cardozo 'llora' por el compromiso de Cachaza y afirma que se arrepiente de pedirle la mano

Ana Siucho sorprende con emotivo mensaje tras revelaciones de Edison Flores: "Ojalá la vida sea más bonita"

últimas noticias
Karibeña