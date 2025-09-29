Joao Grimaldo sigue brillando en Letonia y anotó gol para mantener al Riga FC como líder de la Virslīga

El presente de Joao Grimaldo en el fútbol europeo atraviesa un momento destacado. El extremo peruano se ha consolidado como pieza clave del Riga FC, equipo que disputa la máxima categoría del fútbol de Letonia, y ha mostrado una evolución constante en su primer año en la liga.

Nuevo gol de Grimaldo en el Riga FC

Reconocido por su habilidad para asistir a sus compañeros, Grimaldo ahora también se perfila como un atacante letal capaz de definir frente al arco rival. Aunque su principal fortaleza radica en generar oportunidades de gol para sus compañeros, el peruano ha dejado claro que también puede ser decisivo como finalizador.

Esto quedó evidenciado en la jornada 31 de la Virslīga, cuando su equipo visitó al BFC Daugavpils. Pese a que el Riga FC tenía un presente superior al de su rival, el partido se complicó y requirió gran esfuerzo para asegurar la victoria.

El gol del peruano llegó nada más iniciarse el segundo tiempo. Gauthier Mankenda envió un pase largo que encontró a Grimaldo dentro del área. El atacante peruano no titubeó: se quitó al portero Jānis Beks con gran destreza y convirtió el único tanto del partido.

La anotación reflejó su capacidad para adaptarse y asumir un rol más agresivo frente al arco rival, demostrando que puede ser decisivo más allá de su labor como asistente.

53' VĀĀĀRTI!🔥🔥🔥 Gotjē Mankendā lieliski piespēlē, Joao Grimaldo filigrāni iesit - 1:0!⚽️🦁✊ pic.twitter.com/aIY7A65Bdc — Riga FC (@RigaFC_Official) September 29, 2025

Una racha en ascenso

El partido contra Daugavpils no fue un hecho aislado. Dos fechas atrás, frente a FS Jelgava, Grimaldo ya había mostrado su capacidad goleadora al abrir el marcador con una definición precisa al poste más lejano, facilitando la victoria por 3-2 y celebrando junto a Reginaldo Ramires y Marko Regza.

El delantero surgido de las divisiones menores de Sporting Cristal ha convertido cuatro goles en la élite del fútbol letón, reflejando un progreso notable que coincide con el liderazgo sólido del Riga FC en la tabla de posiciones. Actualmente, el equipo mantiene una ventaja de ocho puntos sobre RFS Riga, consolidando su dominio en la Virslīga gracias al aporte de Grimaldo tanto en asistencias como en goles.

Joao Grimaldo ha vuelto a hacer de las suyas con Riga FC: asistencia 'in extremis, —de notable destreza en espacio reducido— para el gol que valió la eliminación de Beitar Jerusalén y posterior pase a la 4ta ronda de la UEFA Conference League. 🇵🇪👊🏻pic.twitter.com/HQKExbugL3 — Renzo Galiano (@RenzoGaliano) August 14, 2025

En conclusión, Joao Grimaldo atraviesa un momento excepcional en el Riga FC, consolidándose como un jugador completo que combina la asistencia con la capacidad de definición. Sus recientes goles muestran que el extremo peruano ha dado un paso más en su carrera, convirtiéndose en un recurso indispensable para su club y un jugador que promete servir para la Selección Peruana.