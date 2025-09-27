Universitario de Deportes superó 3-2 a Cusco FC y logró un triunfo valioso en la fecha 11 del Torneo Clausura

Universitario de Deportes logró un triunfo importante en el estadio Monumental al derrotar 3-2 a Cusco FC por la fecha 11 del Torneo Clausura 2025. El partido era esperado por la afición, ya que enfrentaba a dos equipos que luchan directamente por el liderato de la segunda fase.

Universitario se impone 3-2 a Cusco FC y da un paso hacia el tricampeonato

El cuadro crema arrancó con solidez y rápidamente consiguió una ventaja de dos goles gracias a las anotaciones de Alex Valera y Williams Riveros. Sin embargo, la reacción visitante no tardó y Facundo Callejo descontó antes de irse al descanso, manteniendo la tensión en un encuentro de alto voltaje en Ate.

En la segunda mitad, una mano en el área revisada por el VAR permitió que Valera marcara de penal y firmara su doblete. Minutos más tarde, el experimentado Juan Manuel Tévez también desde los doce pasos puso el segundo tanto de Cusco, dejando un cierre cargado de emoción para los hinchas.

Con esta victoria, Universitario amplió su ventaja a cinco puntos sobre los cusqueños en la tabla del Clausura. El equipo de Fabián Bustos mantiene el rumbo firme hacia el tricampeonato nacional, cuando restan apenas siete jornadas para el final del campeonato y cada punto se vuelve determinante.

El resultado fue considerado por muchos como una final adelantada. Universitario, apoyado en el despliegue de Polo y Carabalí por las bandas, mostró efectividad en jugadas de balón detenido, clave para asegurar un triunfo que fortalece sus aspiraciones de consolidarse como el mejor del torneo peruano.

Ferrari renuncia a Universitario

Hace unos meses, el administrador temporal de Universitario de Deportes, Jean Ferrari, presentó su renuncia tras liderar una gestión que marcó un hito en la historia reciente del club. Luego de consolidar una reestructuración que devolvió estabilidad financiera y éxitos deportivos incluido el bicampeonato en Liga 1, el dirigente decidió cerrar su ciclo con los 'cremas' y enfocarse en nuevos retos profesionales.

A través de sus redes sociales, Universitario oficializó la renuncia de Ferrari, señalando que el directivo dejará el cargo a partir del martes 22 de julio. En el documento, el club destacó los logros de su gestión, especialmente la transformación económica e institucional que ha permitido a la institución proyectarse como un modelo de sostenibilidad en el fútbol peruano.

"Su gestión ha marcado un antes y un después en la historia reciente de nuestro club. Condujo una reestructuración económica e institucional que hoy permite a Universitario mostrarse como una institución solvente, sostenible y competitiva", señala el comunicado que causó conmoción entre los hinchas.

Es así que, el triunfo ante Cusco FC refuerza el camino de Universitario rumbo al tricampeonato, en medio de una nueva etapa institucional tras la renuncia de Jean Ferrari. Su gestión dejó bases sólidas económicas y deportivas, lo que permite al club afrontar el presente con estabilidad y aspiraciones de seguir haciendo historia.