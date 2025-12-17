RADIO KARIBEÑA EN VIVO
¡SU PRIMERA VEZ!

PSG se coronó campeón de la Copa Intercontinental tras vencer por penales a Flamengo

El equipo francés se llevó la Copa Intercontinental tras un empate 1-1 en el tiempo regular y un triunfo 2-1 en la tanda de penales frente a Flamengo.

PSG hace historia y conquista su primera Copa Intercontinental tras emocionante definición por penales.
17/12/2025

PSG escribió una nueva página en su historia al consagrarse campeón de la Copa Intercontinental en su primera final, tras vencer a Flamengo en penales. El partido terminó 1-1 tras tiempo reglamentario y prórroga, y desde los doce pasos el equipo de Luis Enrique se impuso 2-1, coronando una de sus temporadas más exitosas.

PSG campeón intercontinental tras una final cargada de tensión

La expectativa fue alta y PSG y Flamengo respondieron con un partido intenso y ofensivo. El conjunto parisino abrió el marcador a los 38 minutos con un gol de Khvicha Kvaratskhelia, tras un centro de Désiré Doué.

El gol no cambió la postura del equipo brasileño, que mantuvo la presión y buscó el empate con paciencia. Apenas iniciado el segundo tiempo, Flamengo logró igualar el marcador. A los 47 minutos, Jorginho ejecutó un penal con su estilo característico y venció al arquero rival para decretar el 1-1, resultado que devolvió la incertidumbre a la final.

Durante el resto de los 90 minutos, ambos equipos generaron ocasiones, pero ninguno consiguió romper la paridad. El desgaste físico comenzó a notarse y la final se extendió al tiempo suplementario. En la prórroga, PSG y Flamengo volvieron a intentar desnivelar el marcador, aunque el orden defensivo y la falta de precisión en los metros finales mantuvieron el empate intacto.

La definición por penales favoreció al PSG, con Matvey Safonov como figura al atajar cuatro de cinco disparos. Gracias a su actuación, el cuadro francés ganó 2-1 la tanda y levantó el trofeo intercontinental.

Un título histórico y un importante premio económico

La conquista de la Copa Intercontinental representa un logro histórico para PSG, que ya había obtenido su primera Liga de Campeones de la UEFA en 2025. Con este título, el club consolida su dominio continental y se posiciona como campeón mundial.

Además del prestigio deportivo, el triunfo también significó un importante ingreso económico. Por ganar la Copa Intercontinental, PSG recibió un premio de 5 millones de dólares otorgado por la FIFA. El monto corresponde únicamente al partido final, lo que refleja la magnitud del torneo y el valor que la organización le asigna a este enfrentamiento.

Flamengo, pese a quedarse con el subcampeonato, tampoco se marchó con las manos vacías. El conjunto brasileño obtuvo 4 millones de dólares como reconocimiento por su participación y su desempeño en la final, un premio que compensa en parte la frustración de haber quedado tan cerca del título.

En conclusión, PSG celebró una histórica consagración al ganar por primera vez la Copa Intercontinental frente a Flamengo. La solidez del equipo y la actuación decisiva de Matvey Safonov en los penales fueron clave para el triunfo, que cierra una temporada inolvidable y refuerza su estatus internacional.

