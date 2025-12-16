Carlos Zambrano habló sobre la interna de Alianza Lima: "No todos somos amigos"

Alianza Lima cerró la temporada sin lograr el premio consuelo de meterse a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, por lo que deberá disputar las fases previas. Este desenlace no fue el esperado por el conjunto 'blanquiazul', que ya inició una etapa de reestructuración tras anunciar al argentino Pablo Guede como nuevo director técnico.

Sin embargo, el panorama no ha estado exento de dudas. En las últimas semanas surgieron rumores sobre una supuesta ruptura interna en el plantel, situación que generó inquietud entre los hinchas íntimos. Ante estas versiones, Carlos Zambrano decidió pronunciarse y aclarar el estado del grupo.

Carlos Zambrano habló de la interna de Alianza Lima

El defensor fue invitado al programa 'Desvelados', de América Televisión, donde se refirió a la convivencia y dinámica dentro del vestuario de Alianza Lima. El zaguero fue claro al señalar que, si bien no todos los jugadores mantienen una relación de amistad, existe compromiso y unión dentro del campo de juego.

"El grupo está unido. La prensa habla demasiado, que el grupo está partido, eso siempre se ha dicho. Pero en el campo todos matamos por todos. No todos somos amigos", expresó el popular 'Káiser', descartando conflictos graves al interior del equipo.

Zambrano también se refirió a una fotografía difundida en redes sociales, en la que se observa a varios futbolistas compartiendo una reunión, hecho que alimentó especulaciones. Según explicó, se trató de una celebración navideña organizada para quienes permanecían en Lima.

Carlos Zambrano es uno de los referentes de Alianza Lima

"Estábamos con los niños, fue una pequeña Navidad para todos los que podían, porque la mayoría de compañeros ya no estaban: algunos se habían ido, otros estaban de viaje. Igual se avisó a la mayoría. En el camerino todos nos hablamos de la mejor manera, todo es directo, nada de hipocresía", señaló.

Finalmente, el defensor reafirmó su postura frontal ante los medios y la opinión pública. "La prensa juega su papel y es entendible. En mi caso, siempre voy a ser directo y no quiero caerle bien a todo el mundo", concluyó el 'Káiser'.

Alianza Lima será Perú 4 en la Libertadores 2026

En el plano internacional, Alianza Lima ocupa actualmente el puesto 40 en el ranking Conmebol, lo que le permite integrar el bombo 1 en la fase preliminar de la Copa Libertadores 2026.

Gracias a esta ubicación, los íntimos evitarán enfrentarse en esta instancia a equipos como The Strongest (por ahora Bolivia 4) y Deportivo Táchira. No obstante, sí podrían cruzarse con clubes de Ecuador, Paraguay o Uruguay, en una etapa clave para su continuidad en el torneo continental.