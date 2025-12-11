Alianza Lima oficializó la salida de Hérnan Barcos con emotivo video: "Tu nombre ya quedó escrito"

Alianza Lima cerró un capítulo importante al despedir este jueves 11 de diciembre a Hernán Barcos, uno de sus jugadores más influyentes. Tras cinco temporadas, dos títulos nacionales y un liderazgo destacado, el club puso fin al vínculo con el delantero argentino. La institución compartió un emotivo video en redes para oficializar su salida y agradecerle su paso por La Victoria.

Alianza oficializa la despedida del 'Pirata' con un emotivo mensaje

El club preparó un video que resume los momentos más significativos de Barcos desde su llegada en 2021, cuando Alianza atravesaba una etapa de incertidumbre tras el descenso administrativo. La pieza muestra desde su arribo a Matute, pasando por los títulos de 2021 y 2022, hasta la reciente ovación del público en el estadio Alejandro Villanueva.

"¡Gracias, 'Pirata'! Hoy nos despedimos agradeciendo todo lo que nos diste. Tu nombre ya quedó escrito en blanco y azul", escribió Alianza Lima junto al video, una publicación que generó miles de reacciones. Aunque muchos hinchas expresaron su agradecimiento, otra parte de la fanaticada cuestionó la decisión y lamentó que el goleador no continúe en el equipo.

Barcos terminó su ciclo en Alianza Lima dejando cifras que lo consolidan entre los extranjeros más destacados del club. Con 77 goles, se convirtió en el máximo goleador extranjero y se ubicó en el top 10 de artilleros históricos. Llegó en una etapa complicada y fue clave para devolverle el protagonismo en el torneo local, dejando un legado importante.

¡𝑮𝒓𝒂𝒄𝒊𝒂𝒔 '𝑷𝒊𝒓𝒂𝒕𝒂'! 👏🏾💙



Hoy nos despedimos agradeciendo todo lo que nos diste. 👏🏾🙏🏾



Tu nombre ya quedó escrito en blanco y azul. ⚪️🏴‍☠️🔵 pic.twitter.com/WgzN7J7GW5 — Club Alianza Lima (@ClubALoficial) December 11, 2025

Barcos evalúa continuar su carrera en Cajamarca

Tras la confirmación de su salida, el delantero comenzó a escuchar propuestas para continuar en el fútbol profesional. En un primer momento, Sport Boys mostró interés y mantuvo conversaciones con su entorno, pero las negociaciones no avanzaron. Luego apareció una opción que sorprendió al hincha: FC Cajamarca, club recién ascendido a la Liga 1.

A diferencia de otros interesados, el conjunto cajamarquino planteó una propuesta sólida que avanzó con mayor rapidez. Según se conoció, el salario ofrecido supera al del Callao y se acerca a los montos que pagan equipos como Universitario, Cristal y el propio Alianza Lima.

Con 41 años, Barcos entiende que se acerca al final de su carrera y busca un proyecto que le permita prepararse para su siguiente etapa. Por ello, la propuesta de FC Cajamarca incluye un plan integral: el jugador se incorporará también como asesor deportivo mientras continúa activo en el plantel profesional.

"Hernán Barcos tiene la oferta de Cajamarca FC, club que le propone un salario alto en comparación a otros clubes de Liga 1. Si bien no ha firmado nada, es una opción avanzada y viable para el jugador", informó la periodista Fernanda Huapaya en su cuenta de Twitter.

Hernán Barcos tiene la oferta de Cajamarca FC, club que le propone un salario alto en comparación a otros clubes de Liga 1. Si bien no ha firmado nada, es una opción avanzada y viable para el jugador. @dt_elcomercio — Fernanda Huapaya (@FernandaHuapaya) December 10, 2025

La despedida de Barcos marca el cierre de una etapa que los hinchas de Alianza Lima difícilmente olvidarán. El delantero aportó goles, títulos, liderazgo y estabilidad en un periodo complejo para el club. Mientras la directiva mira hacia adelante, el 'Pirata' se prepara para un nuevo reto, posiblemente en Cajamarca, donde continuará su carrera y comenzará a construir su futuro.