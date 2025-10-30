¡En Chincha! Selección Peruana se enfrentará a Bolivia en su último amistoso del 2025

¡Atención, hinchas! La Selección Peruana ya tiene definido su último partido del año. La bicolor enfrentará a Bolivia en diciembre en el estadio Félix Castillo Tardío de Chincha, según confirmó la selección boliviana a través de sus redes sociales.

Perú jugará su último amistoso del 2025 ante Bolivia en Chincha

La Selección Peruana ya tiene rival confirmado para cerrar el año futbolístico. El equipo nacional, ahora bajo la dirección interina de Manuel Barreto, enfrentará a Bolivia el 21 de diciembre en el Estadio Félix Castillo Tardío de Chincha. La noticia fue confirmada nada menos que por la Federación Boliviana de Fútbol por redes sociales.

"¡Cerramos el año con un nuevo amistoso internacional! Nuestra Selección Nacional enfrentará a Perú el 21 de diciembre, como parte de su preparación rumbo al repechaje de marzo del próximo año", escribió La Verde en su cuenta oficial.

💥 ¡CERRAMOS EL AÑO CON UN NUEVO AMISTOSO INTERNACIONAL! 🇵🇪🆚🇧🇴



✅ #LaVerde tiene confirmado su último amistoso del año. Nuestra Selección Nacional enfrentará a Perú el 21 de diciembre, como parte de su preparación rumbo al repechaje de marzo del próximo año. pic.twitter.com/eMMYnNuv1n — LA VERDE 🇧🇴 (@laverde_fbf) October 30, 2025

Este encuentro marcará el cierre de un año complicado para la blanquirroja. La Selección Peruana no logró clasificar al Mundial 2026, pero busca recuperar la confianza y empezar con fuerza el nuevo proceso.

Un duelo fuera de fecha FIFA

A diferencia de los amistosos programados ante Rusia y Chile en noviembre, el partido frente a Bolivia no se jugará en fecha FIFA, por lo que no todos los jugadores del extranjero podrán sumarse. Por eso, la idea es que el duelo en Chincha se dispute con una base de futbolistas del torneo local y algunos jugadores que estén disponibles en el extranjero.

Entre los posibles convocados figuran Gianluca Lapadula (Spezia), Marco Saravia (Defensor Sporting), Yordy Reyna (Rodina Moscú) y Adrián Ugarriza (Hapoel Ironi Kiryat Shmona). Estos ya habrían recibido cartas de reserva.

Amistosos previos contra Rusia y Chile

Antes de este choque en Chincha, la bicolor disputará dos encuentros importantes en Europa durante noviembre. El 12 de noviembre, Perú jugará ante Rusia en el Gazprom Arena de San Petersburgo, a las 12:00 p.m. (hora peruana).

Días después, el 18 de noviembre, la selección enfrentará a Chile en el Estadio Fisht de Sochi, desde las 11:00 a.m. (hora peruana). Estos amistosos serán claves para que Barreto siga probando jugadores y dé oportunidad a nuevas caras que buscan consolidarse en la selección.

Bolivia se prepara para el repechaje

Por su parte, la selección de Bolivia llegará a Chincha con la mira puesta en el repechaje al Mundial 2026, que se jugará en marzo en México. Dirigidos por Óscar Villegas, los bolivianos lograron el pase tras vencer 1-0 a Brasil en la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas.

"La Verde" ya viene con ritmo de competencia, tras enfrentarse a Jordania (victoria 1-0) y Rusia (derrota 3-0). En noviembre, también tiene programados partidos ante Corea del Sur y Japón, ambos clasificados al Mundial.

El amistoso ante Bolivia será una oportunidad para ver nuevamente a la blanquirroja jugando en territorio peruano y con el aliento de la hinchada. Además, servirá para observar el rendimiento de jugadores del torneo local que buscan un lugar en el nuevo proceso eliminatorio.

En conclusión, el amistoso entre Perú y Bolivia se disputará el 21 de diciembre en Chincha, y promete cerrar el año con esperanza y buen fútbol. Aunque Perú no estará en el Mundial, los dirigidos por Barreto quieren demostrar que la garra peruana sigue más viva que nunca.