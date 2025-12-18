Copa Libertadores 2026: Alianza Lima enfrentará a 2 de Mayo y podría chocar con Sporting Cristal en Fase 2

El sorteo de la Copa Libertadores 2026 se realizó este jueves y la suerte determinó el rival de Alianza Lima en la Fase 1 del certamen continental. Por su ubicación en el ranking, los blanquiazules estuvieron en el bolillero 1. El club 2 de Mayo de Paraguay es el primer rival a vencer en busca de meterse a la siguiente etapa.

Alianza Lima ya conoce su ruta en la Fase 1 de la Libertadores

El sorteo determinó que Alianza Lima abrirá la serie como visitante en Paraguay, mientras que el partido de vuelta se disputará en Lima, en el estadio Alejandro Villanueva. Si bien la Conmebol aún no confirmó las fechas exactas de cada encuentro, el calendario oficial señala que la Fase 1 se jugará entre el 3 y el 12 de febrero de 2026.

Este primer cruce aparece, en el papel, como una oportunidad favorable para el cuadro íntimo, que buscará avanzar sin sobresaltos a la siguiente ronda. De superar a 2 de Mayo, Alianza Lima se toparía con un rival conocido: Sporting Cristal, en la Fase 2 del torneo. Esa instancia se desarrollará entre el 17 y el 26 de febrero, según la programación preliminar del ente rector del fútbol sudamericano.

El camino no terminaría ahí. En caso de acceder a la Fase 3, el elenco victoriano enfrentaría al ganador de la llave entre Huachipato de Chile y Carabobo de Venezuela. Bajo ese panorama, Alianza Lima aparece con un recorrido previo relativamente accesible, aunque el margen de error es mínimo, considerando que se trata de series de eliminación directa.

Un factor clave será el arranque de la Liga 1 2026, prevista para finales de enero. Ese calendario permitirá que los blanquiazules tengan poco más de un mes de preparación antes de su debut copero, un plazo que el comando técnico espera aprovechar para consolidar una idea de juego y llegar con ritmo competitivo a los encuentros internacionales.

¿Dónde ver Alianza Lima vs. 2 de Mayo?

El enfrentamiento entre Alianza Lima y 2 de Mayo contará con transmisión internacional. ESPN llevará el partido en todo Latinoamérica, señal disponible a través de operadores como Movistar TV, Claro TV y DIRECTV. Además, el encuentro podrá verse vía streaming en la plataforma Disney Plus, ampliando las opciones para los hinchas que seguirán al equipo dentro y fuera del país.

¿Cómo va Alianza Lima en el mercado de fichajes?

En paralelo al sorteo, el mercado de fichajes sigue siendo un tema central para el club íntimo. Hasta el momento, Alianza Lima ha confirmado oficialmente dos incorporaciones para la temporada 2026: Jairo Vélez y Luis Ramos. Ambos futbolistas llegaron tras ser adquiridos a César Vallejo y Cusco FC, clubes propietarios de sus derechos federativos.

La dirigencia aún evalúa nuevas incorporaciones con el objetivo de reforzar posiciones clave, considerando la exigencia que supondrá disputar la Copa Libertadores desde las fases previas. El armado del plantel será determinante para sostener el rendimiento en un calendario cargado y con viajes constantes.

En conclusión, Alianza Lima ya conoce su primer reto en la Copa Libertadores 2026 ante 2 de Mayo de Paraguay. Con un calendario exigente y el plantel aún en armado, el club se prepara para una temporada clave con el objetivo de avanzar fases y volver a destacar a nivel internacional.