¡En racha goleadora! Gianluca Lapadula volvió a marcar con Spezia ante Reggiana por la Serie B de Italia

Gianluca Lapadula atraviesa un buen momento en lo personal, aunque su club no logra salir del mal arranque en la Serie B de Italia. El delantero peruano anotó en el empate 1-1 del Spezia frente al Reggiana, por la séptima fecha del torneo. Se trata del segundo gol consecutivo del 'Bambino', quien confirma su recuperación futbolística tras varios meses complicados por las lesiones.

El gol de Lapadula y el desarrollo del partido

El tanto del 'Bambino' llegó a los 26 minutos de juego en el Stadium Città del Tricolore. Rachid Kouda envió un centro desde la banda izquierda y Lapadula, fiel a su estilo, se desmarcó para controlar y definir con un remate cruzado que venció la resistencia del arquero Edoardo Motta.

El panorama se complicó para Spezia en la segunda mitad. La expulsión de Hristov a los 52 minutos dejó al equipo con un hombre menos, lo que fue aprovechado por Reggiana. Apenas nueve minutos después, Natan Girma puso el empate con un disparo que sentenció el 1-1 definitivo. El equipo visitante intentó resistir, pero no encontró la manera de recuperar la ventaja.

Este resultado prolonga la mala racha del club en la Serie B. Spezia acumula seis partidos sin conocer la victoria, con un saldo de tres empates y tres derrotas, que lo mantienen en la casilla 18 con solo tres puntos. La presión sobre el técnico Luca D'Angelo aumenta, ya que el equipo sigue hundido en la zona de descenso y con la urgencia de sumar de a tres en la próxima fecha.

Gol de Gianluca Lapadula con el Spezia vs Reggiana por la fecha 6 de la Serie B de Italia pic.twitter.com/EDOgskdB5R — SportStream (@SportStreamPE) September 30, 2025

Lapadula recupera confianza con goles

El tanto contra el Reggiana significó el segundo consecutivo para Lapadula, que atraviesa un renacer en su carrera tras superar una dura lesión abdominal sufrida en septiembre de 2024. Esa dolencia lo alejó de las canchas por varios meses y le impidió estar con la selección peruana en partidos claves de las Eliminatorias Sudamericanas.

El delantero reapareció en enero de 2025 y poco a poco volvió a encontrar ritmo. Su primer gol de la temporada llegó el 24 de septiembre en la Copa Italia frente al Parma, partido que terminó en eliminación para el Spezia tras la tanda de penales, donde incluso falló su disparo. Pese a ello, ese tanto rompió una sequía de casi cinco meses y marcó el inicio de su recuperación futbolística.

Con dos goles en apenas una semana, el atacante de 35 años busca consolidarse nuevamente como pieza clave para su club y recuperar la confianza que alguna vez lo llevó a convertirse en héroe de la selección peruana, especialmente en la Copa América 2021, cuando guió al equipo hasta los cuartos de final.

El empate frente al Reggiana prolonga la crisis del Spezia en la Serie B, aunque el desempeño de Gianluca Lapadula trae esperanza a los hinchas. Sus goles y su recuperación física representan una de las pocas luces en medio de un presente complicado. El próximo reto ante Palermo será crucial para que el peruano confirme que está de regreso en su mejor versión goleadora.