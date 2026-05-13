Ivana Yturbe genera preocupación tras mensaje sobre su estado de salud: "Todo está controlado por médicos"

Ivana Yturbe atraviesa una etapa enfocada en su familia junto a su esposo, el futbolista Beto Da Silva, manteniéndose alejada de los medios. Recientemente, la modelo generó preocupación entre sus seguidores luego de revelar en redes sociales que viene enfrentando algunos problemas de salud.

Ivana Yturbe preocupa por su salud

Ivana Yturbe preocupó a sus seguidores tras reaparecer en redes sociales con un mensaje sobre su estado de salud. La modelo acompañó sus historias de Instagram con una fotografía tomada desde una habitación con vista al Cusco, ciudad donde actualmente vive junto a Beto Da Silva y su hija.

En su publicación, la influencer contó que atraviesa un momento complicado y aprovechó para enviar un consejo a sus seguidores, asegurando que actualmente se encuentra enfocada en priorizar su bienestar físico.

"Por aquí andamos de locos, espero poder hacerles un update. Sin embargo, consejo número uno, háganle caso a su cuerpo (es muy sabio) Amo hacer todo lo que me gusta, hoy por hoy priorizo mi salud por mí y las personas que me aman", dijo Ivana Yturbe.

Pese a la preocupación que generó entre sus fanáticos, la exchica reality no detalló cuál es el problema de salud que enfrenta. No obstante, aclaró que viene siendo evaluada por especialistas y que todo se encuentra bajo control médico.

"Escuchar a tu cuerpo es muy importante, así que sorry si ando un poco desconectada. No se preocupen que todo está controlado y supervisado por médicos y profesionales. Cuando tenga más info me animaré a hablar", sostuvo.

Para cerrar su mensaje, la modelo Ivana Yturbe aseguró a sus seguidores que continuará activa en sus redes sociales dentro de lo posible, mientras sigue enfocada en su recuperación y bienestar.

Mensaje de Ivana Yturbe

Ivana Yturbe comparte romántico gesto de Beto Da Silva

Semanas atrás, Ivana Yturbe enterneció a sus seguidores al compartir una fotografía donde Beto Da Silva aparecía secándole el cabello. La influencer acompañó la imagen con un emotivo mensaje en el que destacó lo feliz y querida que se siente junto al padre de su hija en su vida diaria.

"Tengo al mejor esposo", escribió la modelo junto a un emoji de corazón blanco, frase que fue interpretada por muchos usuarios como una muestra de que atraviesan uno de sus mejores momentos como pareja.

En conclusión, Ivana Yturbe encendió las alarmas entre sus seguidores al revelar que atraviesa un problema de salud que aún no ha detallado, aunque aseguró que viene siendo supervisada por especialistas y que actualmente está enfocada en priorizar su bienestar.