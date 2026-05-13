¿Sigue enamorada? Milett Figueroa llora al hablar de su separación con Marcelo Tinelli: "Es un proceso"

Milett Figueroa y Marcelo Tinelli terminaron su relación meses atrás y habían mantenido en reserva los detalles de la separación. Sin embargo, la actriz decidió romper su silencio en una reciente entrevista, donde no pudo evitar quebrarse al hablar sobre el fin de su romance y sus sentimientos actuales.

Milett Figueroa rompe en llanto al hablar de Marcelo Tinelli

Semanas atrás, Milett Figueroa confirmó que su relación con Marcelo Tinelli llegó a su fin a finales de marzo, luego de dos años juntos. En una reciente entrevista con 'Amor y Fuego', la modelo dejó entrever que habría sufrido por una deslealtad del conductor argentino.

Además, la actriz peruana aseguró que sus sentimientos hacia Tinelli siempre fueron sinceros y reconoció que aún atraviesa un complicado proceso emocional tras la ruptura. Durante la conversación, fue consultada sobre si todavía seguía enamorada del presentador argentino.

"Obviamente es un proceso. Yo soy un ser humano, creo que la otra persona también y cada quien procesa lo que necesite procesar en su momento. Creo que el amor no aparece muchas veces", mencionó con la voz quebrada.

Ante esto, el conductor Rodrigo González le preguntó si se sentía decepcionada, a lo que ella respondió con un gesto afirmativo. Instantes después, Milett Figueroa no pudo contener más las lágrimas y explicó que el dolor también estaba relacionado con el impacto que toda la situación tuvo en su entorno familiar.

"Estas lágrimas no son de despecho, son de dolor, pero dolor de ver a mi mamá, que está mal de salud. Las lágrimas que siento es porque soy un ser humano y no me gusta que se hable de mi familia. Sé de dónde vengo... de gente con corazón, y la gente sin corazón no merece estar con gente que tiene buenos sentimientos", comentó visiblemente afectada.

Milett Figueroa no negó infidelidad de Marcelo Tinelli

En otro momento de la conversación, Milett Figueroa fue consultada sobre una infidelidad de Marcelo Tinelli con Rossana Almeyda. Aunque evitó responder directamente, la modelo dejó en claro que durante toda su relación siempre mantuvo la lealtad hacia el conductor argentino.

"Yo te puedo hablar de mí, en esos casi tres años que estuve en la relación, yo fui completamente fiel con una persona. Estuve para esa persona todo el tiempo y lo que hagan otras personas, lo responderán ellos", expresó.

Pese a que los conductores señalaron que sus palabras dejaban mal parado a Tinelli, la modelo peruana aseguró que no busca exponer detalles íntimos de la relación. Sin embargo, remarcó que no tolera las mentiras ni las deslealtades en una pareja.

"Yo prefiero no comentar absolutamente nada porque ya cerré la relación y no quiero destapar nada personal en una relación que ya se terminó. Si quiero dejar en claro que no me gustan las mentiras, no me gustan las traiciones y la deslealtad no va conmigo para nada. Amé mucho y aprendí demasiado", señaló.

En conclusión, Milett Figueroa dejó en evidencia el difícil momento emocional que atraviesa tras el fin de su relación con Marcelo Tinelli, asegurando que aún continúa procesando la ruptura y el impacto que esta situación tuvo en su vida personal y familiar.