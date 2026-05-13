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¿No fue la familia materna?

Abogado de Pamela López niega que hijos de Cueva fueran influenciados en su contra: "Acceden a internet"

En una entrevista, el abogado de Pamela López afirma que los niños tendrían acceso a internet y por eso habrían mostrado un rechazo a su padre Christian Cueva

Abogado de Pamela López niega que hijos de Cueva fueran influenciados en su contra
Abogado de Pamela López niega que hijos de Cueva fueran influenciados en su contra (Composición Karibeña)
13/05/2026

Luego que Christian Cueva saliera a denunciar que sus hijos estarían siendo influenciados por la familia materna de sus hijos para ponerlo en su contra y no querer verlo. En ese sentido, el abogado de Pamela López afirma que los niños solo habrían accedido a internet. 

¿Los niños accedieron a internet?

A través de una entrevista con el programa 'Arriba mi gente', el abogado de Pamela López dejó en claro que su patrocinada y su familia no habrían influido negativamente en los niños para rechazar a su padre, ya que ellos mismos habrían tenido acceso a internet. 

"Ese tema no es en realidad del todo exacto, no es del todo preciso, no es que exista una alienación parental. No es que se le metan ideas de parte de la madre o algún miembro de la familia. Los niños acceden a internet también y creería que quizás sus amigos puedan ver esos temas

Además, señala que se debería hacer una investigación para ver las causas del rechazo hacia Christian Cueva. Ya que una alienación parental sería un rechazo sin justificación, pero deja entrever que los niños sí tendrían razones. 

Su madre también les ha dicho 'vayan a ver a su padre, entre otras cosas'. Ahora habría que entender si es que caso existiese algún rechazo ¿Cuál sería el factor? porque la alienación parental es un rechazo, pero sin justificación alguna y en este caso, habría que analizar. 

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Pamela López rechaza pedido de tenencia compartida

Durante una conversación con Ethel Pozo en el reality, Pamela López fue consultada por las acciones legales que enfrenta con el padre de sus hijos, incluso antes de ingresar al programa. La trujillana no ocultó su molestia ante el pedido de tenencia compartida solicitado por Cueva y lo calificó de inapropiado.

"Antes de entrar aquí, él estaba pidiendo la tenencia compartida que me parece absurdo, descabellado. Pedirme la tenencia cuando nunca ha cambiado un pañal, nunca asistió al colegio hasta el último año que estuvo obligado, mis hijos nunca se han despegado de mí, sus hijos estudian en Lima y él está en otra ciudad, es absurdo. Para ellos no hay opción irse con su papá", comentó.

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De esta manera, Pamela López ya estaría enterada de lo que sucede legalmente con Christian Cueva. Así mismo, el abogado de la influencer ha señalado que no habría una influencia negativa hacia los niños en contra de su padre, y que solo se habrían enterado de varias cosas tras el acceso a internet. 

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