Hija de Pamela López culpa a Christian Cueva por bullying contra sus hermanos: "Los niños son crueles"

La hija mayor de Pamela López, Fabiana, decidió pronunciarse en redes sociales y lanzó fuertes comentarios contra Christian Cueva. La joven realizó una transmisión en vivo luego de que el futbolista denunciara a su abuela. Fabiana no dudó en cuestionar algunas acciones del popular 'Aladino'. Según dijo, lo que más le preocupa es cómo todo este conflicto termina afectando a sus hermanos.

Hija de Pamela dice que hermanos sufren bullying por culpa de Cueva

La hija mayor de Pamela López, Fabiana, decidió alzar su voz en redes sociales y lanzó fuertes críticas contra Christian Cueva. La joven realizó una transmisión en vivo luego de que el futbolista denunciara a su abuela por presunta violencia psicológica y alienación parental, tras asegurar que no le habrían permitido ver a sus hijos menores.

Fabiana se mostró muy afectada por todo el conflicto familiar y dejó claro que, para ella, los más perjudicados son sus hermanos, quienes estarían viviendo momentos difíciles por la exposición mediática de sus padres.

Durante su transmisión, que luego fue difundida por "Q Bochinche", Fabiana cuestionó el videoclip donde aparece Christian Cueva junto a Pamela Franco en un sauna. La joven aseguró que ese tipo de contenido puede llegar a sus hermanos, ya que ellos también usan redes sociales.

"¿Creen que no es obseno? Mis hermanos tiene acceso, imaginen si ese video aparece como publicidad, qué asco. Lo hablé con mi psicóloga y me dijo cómo su padre puede mostrarse en un sauna con su pareja, es una total agresión al niño", comentó indignada.

Con estas palabras, Fabiana explicó que su molestia no solo es por el video. Señaló que estas imágenes pueden afectar emocionalmente a los menores.

Hermanos sufrirían bullying en el colegio

Uno de los momentos más delicados de su transmisión fue cuando reveló que sus hermanos estarían siendo molestados en el colegio por todo lo que se habla de sus padres en televisión y redes sociales. Fabiana contó que esta situación afecta directamente a los menores y que incluso han tenido que recibir orientación para manejar el tema.

"A mi hermanito, lo molestan en el colegio, viene a contarme a mí primero y luego habla con mi mamá. Le preguntó a mi mamá, la psicóloga le dijo que le diga la verdad", narró la hija de Pamela López.

La joven explicó que los niños muchas veces repiten lo que escuchan en casa o ven en redes, sin medir el daño que pueden causar. Por eso, rechazó que se responsabilice únicamente a su mamá de lo que sus hermanos saben o sienten.

"En la escuela molestaban a mis tres hermanos. Los niños sabían todo porque obviamente los padres hablan... No es que 'pobrecitos, la mamá los envenena'. No, caraj...", señaló Fabiana.

Pide pensar en los menores

Fabiana también cuestionó que se diga que sus hermanos estarían influenciados por Pamela López. Para ella, los menores han visto el sufrimiento de su madre y eso también pesa en lo que sienten.

"Si soy hombre me pongo los pantalones y digo, sí me equivoqué, voy a recuperar a mis hijos porque ya los perdí. Porque obviamente si ven en pantalla que hieren a tu mamá, no te sentirías mal, ellos han visto a su mamá llorar hasta las patas", acotó.

En conclusión, Fabiana, hija mayor de Pamela López, arremetió contra Christian Cueva y aseguró que sus hermanos estarían sufriendo las consecuencias del conflicto mediático entre sus padres. La joven reveló que los menores serían molestados en el colegio por lo que se habla en televisión y redes sociales. Por eso, pidió que se piense más en ellos y en el daño emocional que toda esta exposición puede causarles.