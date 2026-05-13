Natalie Vértiz reveló curioso comportamiento con Yaco Eskenazi y sus hijos: "Soy un poco controladora"

Natalie Vértiz suele estar ligada a una vida familiar estable junto a Yaco Eskenazi y sus hijos. Sin embargo, la modelo decidió dejar de lado las postales perfectas de redes sociales para mostrar un lado más íntimo y sincero sobre cómo enfrenta la maternidad y las exigencias dentro de casa.

Natalie Vértiz admite que la maternidad la convirtió en una mamá más estricta

La exreina de belleza participó en un emotivo video especial por el Día de la Madre junto a su hermana Mariana y su madre Patricia González. Durante la conversación familiar, las tres recordaron anécdotas de infancia, hábitos heredados y algunas enseñanzas que marcaron su relación familiar con el paso de los años.

Lo que parecía una charla relajada terminó convirtiéndose en un espacio de confesiones personales sobre la crianza y aquellas actitudes que, en algún momento, juraron no repetir cuando les tocara convertirse en madres.

En medio del diálogo, Patricia González lanzó una pregunta que sorprendió a sus hijas: quiso saber qué comportamientos de su crianza terminaron replicando ahora en sus propios hogares, pese a que durante la juventud aseguraban que nunca actuarían igual.

La pregunta llevó a Natalie Vértiz a sincerarse sobre cómo cambió su visión de la maternidad con el tiempo. La influencer confesó que imaginaba una experiencia mucho más relajada y espontánea, pero que la realidad terminó siendo completamente distinta.

"Yo pensé que iba a fluir un poquito más mi maternidad", expresó Natalie al hablar sobre la dinámica que mantiene actualmente con sus hijos.

Además, reconoció que hoy tiene una actitud mucho más organizada y controladora de lo que esperaba años atrás.

"Creo que hoy en día me veo como 'lávense los dientes, hagan eso'. Soy un poco controladora que siente que yo pensé que no iba a ser ese tipo de mamá pero sí quiero tener todo bajo control", confesó entre risas.

Las declaraciones rápidamente generaron comentarios entre sus seguidores, quienes destacaron la honestidad de la modelo al mostrar una faceta menos idealizada de la maternidad y mucho más cercana a la realidad de muchas familias.

Patricia González recordó las enseñanzas que marcó a sus hijas

Durante el video, Patricia González también tomó protagonismo al recordar algunos momentos importantes de la infancia de Natalie y Mariana. La madre de ambas habló sobre la importancia que siempre le dio a la unión familiar y al vínculo entre hermanas.

Según explicó, una de sus mayores preocupaciones durante la crianza fue mantener una relación cercana con sus hijas y fomentar el diálogo dentro del hogar para evitar conflictos innecesarios.

"Las hermanas no se pelean", recordó Patricia al mencionar una de las frases que repetía constantemente cuando Natalie y Mariana eran pequeñas.

La conversación permitió que las tres compartieran recuerdos y reflexionaran sobre cómo ciertas enseñanzas familiares terminan acompañando a las personas incluso en la adultez. Además, Natalie dejó entrever que muchas de las actitudes que hoy aplica con sus hijos nacen precisamente de la educación que recibió en casa.

El video también mostró el lado más emocional de la modelo, quien en distintas ocasiones ha señalado que convertirse en madre cambió completamente sus prioridades y su manera de ver la vida.

Con esta sincera conversación familiar, Natalie Vértiz mostró una faceta más humana y real de su maternidad, alejada de la perfección de las redes sociales. La modelo reconoció que terminó adoptando comportamientos que antes creía imposibles y evidenció cómo las enseñanzas familiares siguen marcando la crianza de sus hijos.