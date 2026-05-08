Natalie Vértiz se emociona al celebrar la graduación de su hermana en Estados Unidos: "Vamos, mi reina"

Natalie Vértiz compartió con emoción uno de los momentos más especiales para su familia tras la graduación de su hermana menor, Camila, quien culminó sus estudios en una prestigiosa universidad de Estados Unidos. A través de sus redes sociales, la conductora mostró detalles de la ceremonia y expresó el orgullo que siente por este importante logro académico.

Natalie Vértiz acompañó a Camila en su graduación

Semanas atrás, Camila Vértiz anunció en redes sociales que culminó sus estudios de gestión empresarial y derecho mercantil en la Universidad de Miami. Por este importante logro, sus padres y sus hermanas Mariana y Natalie Vértiz viajaron a Estados Unidos para acompañarla en su esperada ceremonia de graduación.

Días antes del evento, la esposa de Yaco Eskenazi compartió algunos momentos junto a su hermana menor. La conductora también mostró parte del viaje familiar junto a sus hijos y expresó toda la emoción que sentía por ver a Camila alcanzar esta importante meta profesional a sus 21 años.

"Así empieza uno de los viajes más esperados 'ever'. Mi bebé (Camila) se gradúa de la Universidad y no puedo estar más orgullosa. Va llegando toda la familia para esta gran celebración. Contando las horas para aplaudirte de pie mi reinota. Por lo pronto, shopping & tiempo de calidad en familia", escribió en la previa del evento.

Este 7 de mayo se realizó la ceremonia de graduación y Natalie Vértiz no dudó en compartir imágenes desde el lugar mientras esperaba junto al público el momento en que llamaran a su hermana al escenario. Camila apareció luciendo toga y birrete, mientras sus familiares la aplaudían y celebraban emocionados desde sus asientos.

"Es hoy, es hoy, vamos, mi reina", escribió la modelo mientras seguía atentamente la ceremonia. "¡Esa es nuestra bebé! ¡Lo hiciste!", fueron algunas de las expresiones que compartió luego de ver a Camila recibir su diploma frente a todos los asistentes.

Tras finalizar el evento, Natalie Vértiz publicó fotografías familiares junto a sus padres y su hermana menor, quienes se mostraron emocionados por este importante logro. Además, también dejó ver parte de la celebración posterior, donde toda la familia se reunió para cenar y festejar este especial momento.

Natalie Vértiz muestra su apoyo a Yaco Eskenazi

Yaco Eskenazi dejó la conducción de 'La Granja VIP' a poco más de un mes de haber iniciado el proyecto. Según explicó, su decisión responde a nuevas oportunidades laborales, entre ellas una gira con su pódcast junto al 'Loco' Wagner.

En unas recientes declaraciones, Natalie Vértiz se pronunció sobre la nueva etapa profesional de su esposo y no dudó en expresar todo su respaldo.

"¡Ay, a mí me encanta Yaco, me encanta todo lo que hace! Siempre se lo digo, no es porque sea mi esposo, pero es un chico que tiene mucho carisma y que donde vaya, va a brillar. Entonces estoy muy contenta por él y, sobre todo, por el pódcast 'Yaco y el Loco'", declaró ante los medios.

En conclusión, Natalie Vértiz celebró con emoción la graduación universitaria de su hermana Camila y compartió en redes sociales algunos de los momentos más especiales de la ceremonia y la reunión familiar.