Pamela Franco sobre tener un hijo con Christian Cueva: "Las circunstancias son muy difíciles"

Actualmente, Pamela Franco tiene una hija con un cantante de cumbia, pero al tener una relación con Christian Cueva, habló sobre la posibilidad de tener un hijo. Si bien la intérprete le gustaría mucho, reveló las razones por la cuál no lo tendría aún.

¿Quiere tener un hijo con Christian Cueva?

Durante una conversación con 'Café con la Chévez', Pamela Franco decidió abrir su corazón con el público a través de esta entrevista. Es así como la cantante ha contado que si ha conversado con su pareja Christian Cueva en tener un hijo juntos, pero la situación en la que están ambos es complicada por sus vidas personales.

"(¿Quisieras tener otro hijo?) Sí, pero las circunstancias son muy difíciles para mí", dijo. "(¿Pero lo has hablado con Christian?) Sí, pero es muy difícil, la verdad. Ahorita te diría que no, pero si me gustaría, por mi hija también. Pero es muy difícil la situación con mi hijita, es una responsabilidad muy grande y quiero dedicarme en sacarla adelante", comentó.

Es así como la artista señaló que actualmente quiere darle prioridad a su hija con todos sus tratamientos. Por ello, ve poco probable que pueda tener un hijo con su actual pareja. Así mismo, la joven cantante también reveló que capaz se siente equivocada porque cree que le quitará algo a su hija, si tiene otro hijo, pero decide no tenerlo aún.

"Siento que como económicamente y emocional, siento que le quitaría, estoy con eso, capaz estoy equivocada", señaló.}

Pamela Franco revela que todo tendría que estar bien

Así mismo, Pamela Franco señala que también influye que la vida personal de Christian Cueva no está en orden y tiene tres hijos con Pamela López, de lo que tiene ocuparse primero con sus pensiones y visitas. Afirmando así que si tienen un hijo será bajo una estricta planificación y no tomado a la ligera.

También del otro lado por la situación de Christian, no sé qué va a pasar, pero tendría que cambiar, arreglar todas sus situaciones porque sería muy irresponsable de mi persona tener un hijo a la ligera", declaró.

De esta manera, Pamela Franco parece que sí estaría ilusionada con tener un hijo con Christian Cueva en un futuro, pero actualmente no porque desea cuidar de su pequeña. Además, de que todos sus problemas personales deberían estar en orden, antes de traer una nueva vida en su familia y debe ser de manera responsable.