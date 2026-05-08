Thalía Bentín rompe su silencio tras rumores por confesión de Diego Chávarri: "Espero paren los ataques"

La polémica alrededor de Diego Chávarri y Gabriela Herrera en 'La Granja VIP' sigue generando repercusiones. Esta vez, quien decidió pronunciarse públicamente fue Thalía Bentín, luego de las recientes declaraciones del exfutbolista sobre la conversación privada que ambos habrían tenido en medio de los rumores sentimentales.

Diego Chávarri revela conversación con Thalía Bentín

Todo ocurrió después de que Diego Chávarri conversara con Cristian Martínez Guadalupe sobre el momento personal que atraviesa actualmente. Durante la charla, el exchico reality sorprendió al revelar que aún mantiene comunicación con Thalía Bentín y dejó entrever que la joven seguiría esperando una posible reconciliación.

"Me está esperando, tampoco es que me haya dicho que las cosas están bien", comentó Chávarri, frase que rápidamente se viralizó en redes sociales y generó diversas reacciones entre los usuarios.

El exfutbolista también aprovechó para aclarar los rumores que lo vinculan sentimentalmente con Gabriela Herrera. Según indicó, no siente ningún interés amoroso por la bailarina y descartó la posibilidad de iniciar una relación con ella.

Además, Chávarri aseguró que Thalía Bentín nunca confirmó públicamente una ruptura definitiva entre ambos, detalle que terminó alimentando aún más las especulaciones sobre el verdadero estado de su vínculo sentimental.

Las declaraciones no tardaron en generar una ola de comentarios en plataformas digitales. Mientras algunos usuarios cuestionaron la situación sentimental entre ambos, otros criticaron a Thalía Bentín por mantenerse en silencio tras las palabras del exfutbolista.

La controversia continuó creciendo hasta que finalmente la joven decidió pronunciarse públicamente para aclarar lo sucedido y defender su imagen frente a las críticas.

Thalía Bentín pide detener ataques y aclara su versión

Tras el revuelo mediático, Thalía Bentín se comunicó con Samuel Suárez para explicar su versión de los hechos y responder a quienes la acusaban de haber ocultado información o mentido sobre su situación sentimental.

En un audio enviado al periodista, la joven aseguró que sus declaraciones fueron mal interpretadas y recalcó que nunca faltó a la verdad.

"Quiero dejar en claro que yo no soy una mentirosa, en realidad no hay ningún mentiroso como te expliqué, la información no se ha dado de la manera que no debió de ser, no ha sido específica de parte de Diego", expresó.

Thalía Bentín también dejó claro que no piensa permitir que se dañe su imagen por versiones que, según sostuvo, no reflejan realmente lo sucedido entre ambos.

"En ningún momento he dicho algo que no sea cierto y nada, espero que paren los ataques hacia mí porque no soy culpable creo yo de nada", agregó.

En otro momento del mensaje, la joven explicó que no pertenece al mundo de la farándula ni tiene interés en convertirse en figura mediática. Según indicó, únicamente decidió responder porque sintió que su nombre quedó expuesto tras las declaraciones del exfutbolista.

"Simplemente he explicado y he dicho lo que sentía, lo que había sucedido. Espero que con esto se acabe este asunto, yo no soy una persona pública y tampoco busco serlo, pero tampoco voy a permitir que se manche mi nombre por algo que no es cierto", sentenció.

Las palabras de Thalía Bentín rápidamente generaron nuevas reacciones en redes sociales, donde varios usuarios respaldaron su decisión de aclarar públicamente la situación.

Por ahora, la polémica continúa dando de qué hablar en el mundo del espectáculo, especialmente porque los rumores sobre una posible cercanía entre Diego Chávarri y Gabriela Herrera siguen captando la atención de los seguidores de la farándula peruana.