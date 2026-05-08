Rebeca Escribens rompe en llanto por sorpresa de su hijo mayor: "Todo lo que soy se lo debo a él"

Rebeca Escribens rompió en llanto tras recibir un emotivo mensaje de su hijo mayor, Diego Hernández, por el Día de la Madre. En "América Hoy", Edson Dávila le entregó un regalo con varios cajas dentro. Rebeca pensó que se trataba de un juego más, pero terminó llevándose una gran sorpresa.

Rebeca Escribens llora por saludo sorpresa de su hijo mayor

Un momento lleno de emoción se vivió en "América Hoy". Rebeca Escribens no pudo contener las lágrimas luego de recibir una inesperada sorpresa de su hijo mayor, Diego Hernández, por el Día de la Madre. La conductora pensó que solo participaría en una dinámica más del programa, pero sus compañeros le tenían preparado un detalle muy especial que terminó tocándole el corazón.

Todo comenzó cuando Edson Dávila le entregó varias cajas a Rebeca en medio de bromas y risas. La actriz abrió una por una sin imaginar que, al final, encontraría un mensaje que la dejaría completamente emocionada. Dentro de una de las cajas había una nota que decía: "Mira la pantalla".

En ese momento, apareció en video Diego Hernández, su hijo mayor, quien actualmente vive fuera del país. El joven decidió enviarle un saludo especial por el Día de la Madre.

"Hola viejita feliz Día de la Madre, sabes que usualmente no soy de hacer este tipo de cosas pero ahora que estamos un poquito más lejos quería aprovechar para darte la sorpresa y alegrarte un poco más el día. Te quiero muchísimo cada día más", dijo Diego.

El mensaje continuó con palabras llenas de amor y admiración. Diego resaltó la fuerza de su mamá y todo lo que representa para él.

"Eres la persona que más admiro en el mundo y creo que un ejemplo para cualquiera de resiliencia, de autenticidad, de lograr todo lo que te propones. Puro punche desde siempre. Te amo con todo mi corazón espero que pases un día hermoso y te mando un abrazote. Ya nos vemos pronto", expresó.

Al escuchar esas palabras, Rebeca no pudo evitar quebrarse frente a cámaras. La conductora se mostró muy conmovida y agradeció el gesto de su hijo.

Rebeca recuerda que fue mamá a los 16 años

Entre lágrimas, Rebeca habló de lo importante que han sido sus hijos en su vida. La actriz recordó que se convirtió en madre muy joven y que su hijo mayor fue quien la enseñó a enfrentar la vida con valentía.

"Mis hijos no salen, no hablan porque no le gusta, pero han logrado... , mi hijito, el hombre que me hizo la mujer que soy que me enseñó a ser mamá, que me enfrentó a la vida, valiente, corajuda como soy, todo lo que soy se lo debo a él, mi primer hijo a los 16 años", señaló Rebeca.

La conductora también mencionó a su segundo hijo y resaltó el orgullo que siente por la familia que formó. Rebeca cerró el momento con un mensaje lleno de amor para Diego.

"Y bueno mi segundo cachorro hermoso T... que hoy tiene 16 y la familia hermosa que he logrado es mucho más de lo que me imaginé en algún momento", agregó. "Gracias hijito lindo te amo mi amor, qué orgullosa me siento de verdad, gracias", manifestó entre lágrimas.

Janet Barboza también se emocionó y reflexionó sobre el amor de las madres. Rebeca coincidió y aseguró que, aunque los hijos crezcan, para una mamá siempre seguirán siendo sus bebés.

"Las lágrimas de las mamás. Los hijos no lo van a entender y nuestras madres decían: 'Cuando seas mamá, vas a entender cuánto te amo'", comentó Janet y Rebeca contestó: "No termina nunca, van creciendo y es una etapa nueva. (Y siguen siendo nuestros bebés) Nosotros criamos a los niños para que sean adultos e independientes, pero cuando son grandes los queremos volver a ser chiquitos".

En conclusión, Rebeca Escribens lloró en "América Hoy" al recibir un mensaje sorpresa de su hijo mayor, Diego Hernández, por el Día de la Madre. La conductora se emocionó al recordar que fue mamá a los 16 años y que su primer hijo la ayudó a convertirse en la mujer que es hoy. Entre lágrimas y orgullo, Rebeca dejó claro que sus hijos son su mayor motor y el regalo más grande de su vida.