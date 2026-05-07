Rebeca Escribens arremete contra Israel Dreyfus por rumores sobre Mario Hart y Paloma Fiuza: "Irresponsable"

Mario Hart decidió pronunciarse públicamente para desmentir los rumores que lo vinculaban sentimentalmente con Paloma Fiuza. En medio de esta polémica, Rebeca Escribens cuestionó duramente a Israel Dreyfus por haber alimentado las especulaciones.

Rebeca Escribens criticó a Israel Dreyfus

Tras las declaraciones de Mario Hart para 'América Hoy', donde negó un supuesto romance con la brasileña Paloma Fiuza, el exchico reality se mostró visiblemente afectado al ser consultado sobre su situación actual con Korina Rivadeneira.

Ante ello, la conductora Rebeca Escribens no dudó en pronunciarse y cuestionó duramente a Israel Dreyfus por haber alimentado los rumores, señalando que el piloto estaría atravesando un momento delicado a nivel familiar junto a la madre de sus hijos.

"Tiene dos hijos pequeños y una mujer hermosa, una familia porque lo van a seguir siendo, esté o no con Korina. Dreyfus, eres un irresponsable por haber lanzado eso", comentó la también actriz durante su programa.

Asimismo, Escribens criticó que Israel Dreyfus, siendo amigo cercano de Mario Hart, haya deslizado la posibilidad de una relación con otra persona en medio de esta complicada situación. Según indicó, el exchico reality podría estar intentando recuperar la estabilidad de su familia.

"Más si son amigos, ¿cómo va a deslizar la posibilidad de que está con otra persona cuando claramente puede estar luchando día a día para poder recuperar a su familia? Eso es muy irresponsable. Se nota que lo está pasando mal", agregó.

Mario Hart negó romance con Paloma Fiuza

En conversación con una reportera del programa, Mario Hart fue consultado sobre los rumores que lo vinculan sentimentalmente con Paloma Fiuza, luego de que ambos participaran en un reencuentro junto a exintegrantes de 'Combate'.

"Sí, pero en caso yo estuviera buscando estar con alguien, que no es", respondió el piloto, descartando cualquier romance con la brasileña.

Asimismo, al ser consultado sobre la posibilidad de iniciar una nueva relación, especialmente tras los rumores de una separación con Korina Rivadeneira, el exconductor de 'Mande Quien Mande' evitó confirmar una ruptura.

"Ya sería afirmar cosas que no he afirmado", respondió inicialmente, luego de que la reportera le mencionara que quizá estaría atravesando un duelo emocional.

En conclusión, Rebeca Escribens respaldó públicamente a Mario Hart y cuestionó a Israel Dreyfus por haber difundido rumores sobre romance con Paloma Fiuza. Para la conductora, el exchico reality estaría atravesando un momento complicado a nivel familiar, por lo que consideró irresponsable alimentar especulaciones sobre su vida sentimental.