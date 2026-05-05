Melissa Klug sorprende al responder si se reuniría con Yahaira Plasencia: "Como tiene que ser"

Melissa Klug volvió a referirse a su mediática relación con Yahaira Plasencia, marcada por la controversia tras el inicio del romance entre la salsera y Jefferson Farfán poco después de su separación. Recientemente, la empresaria fue consultada sobre la posibilidad de reencontrarse con la cantante y aclarar las diferencias del pasado.

Melissa Klug sobre posible junte con Yahaira Plasencia

El conflicto entre Melissa Klug y Yahaira Plasencia es una de las rivalidades más mediáticas de la farándula peruana. Todo se originó en 2015, cuando la salsera inició una relación con Jefferson Farfán, ex de Klug y padre de sus hijos, poco tiempo después de su separación, lo que generó rumores de una posible infidelidad.

En una reciente entrevista en el pódcast de Pedro Spadaro, la empresaria Melissa Klug habló sobre su pasado y su familia. En ese contexto, fue consultada directamente si estaría dispuesta a tomarse un café con Yahaira Plasencia, a lo que respondió de forma tajante que no.

"No, tampoco (si me invita). Ya me la he encontrado, no pasa nada", respondió la exparticipante de 'La Granja VIP'.

Asimismo, cuando le preguntaron cómo reaccionó al encontrársela en lugares públicos, ya que ambas forman parte de la farándula, la 'Blanca de Chucuito' dejó en claro que le es indiferente su presencia.

"Has pasado por su costado y nada", comentó el entrevistador, y Melissa respondió tajante: "Como si no fuera nada". Luego, ante la frase "Con el látigo de tu desprecio", ella cerró con: "Como tiene que ser".

#MelissaKlug #entrevista #HablaPelao #PedroSpadaro ♬ sonido original - Pedro Spadaro @pedrospadaro 🎙️ Le hicimos varias preguntas a Melissa Klug, todo lo que ustedes querían saber, en una conversación cercana donde compartió detalles de su familia, su historia y diferentes etapas de su vida. ¿Te lo perdiste? Ingresa a mi canal de YouTube y disfruta la entrevista completa. Estrenamos nuevo programa todos los domingos a las 8:00 p. m. en todas mis redes sociales. ¡No te lo pierdas! #podcast

Melissa Klug manda indirecta a Jefferson Farfán

En otro momento de la entrevista, le preguntaron a Melissa Klug si era fácil de querer o difícil de olvidar, a lo que ella afirmó que no puede saberlo porque no está en los sentimientos de otras personas. Sin embargo, no dudó en hacer una referencia indirecta a su expareja Jefferson Farfán.

"Pero en alguna relación, ¿ha sido difícil que la otra persona te olvide?", dijo Spadaro. Ante esto, Klug no dudó en lanzar una indirecta: "Yo creo que sí, por eso tengo tantos juicios, no mentira", comentó entre risas.

Como se sabe, la empresaria del Callao y Jefferson Farfán se han enfrentado en diversas ocasiones en procesos legales, tras ser señalada por un presunto incumplimiento de un acuerdo de confidencialidad, así como por el tema de los alimentos de sus hijos.

En conclusión, Melissa Klug descartó la posibilidad de reunirse con Yahaira Plasencia y dejó en claro que no tiene interés en tener contacto con ella, manteniendo su postura firme respecto a la rivalidad que arrastran desde hace años.