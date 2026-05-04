Samahara Lobatón afirma que 'Peluchín' la odia porque cobra por entrevistas: "Soy cara"

Samahara Lobatón vuelve a estar en el centro de la polémica tras una nueva confesión en 'La Granja VIP'. La influencer sorprendió al referirse a su relación con la prensa de espectáculos, asegurando que habría generado la antipatía de uno de los conductores más conocidos del medio debido a su postura de cobrar por entrevistas.

Samahara Lobatón revela que 'Peluchín' la detesta

Durante una conversación con sus compañeros del 'Team Víboras' en el reality, Samahara Lobatón contó que el programa 'Amor y fuego' le habría ofrecido 15 mil soles a cambio de una entrevista. Sin embargo, aseguró que decidió no volver a brindar declaraciones, lo que, según su versión, habría generado críticas en su contra.

Asimismo, recordó que tras la agresión que sufrió por parte del padre de sus hijos, Bryan Torres, el espacio televisivo volvió a ofrecerle la misma suma por una entrevista, propuesta que también rechazó debido a las comentarios que recibía.

"Le dije no, porque lo que me ha pasado no es lucrativo y porque me hacen mier** todos los días que pueden. Que chu*** voy a ir por 15 mil soles, para que pasado mañana se olviden y me hagan mier**", comentó.

La hija de Melissa Klug aseguró que desde ese momento no ha vuelto a hablar con dicho medio, lo que según su versión habría aumentado la antipatía en su contra. Además, mencionó al conductor Rodrigo González, conocido como 'Peluchín', señalando que también tendría una actitud negativa hacia ella.

"Me hacen mier** como siempre les cobro por ir. Me odia el hue***, me odia, Rodrigo (González) me detesta con mi vida. Yo sí soy cara", agregó, dejando en claro que mantiene su postura de cobrar por entrevistas a los medios de comunicación.

Samahara Lobatón revela que su madre hacía fiesta en casa de Jefferson Farfán

Según contó la influencer, tras su separación de Jefferson Farfán, Melissa Klug se quedó por un tiempo en la casa que el exfutbolista había dejado para sus hijos. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue una particularidad del inmueble.

"Mi vieja siempre ha sido de la ptm. Cuando ella se separa de Jefferson, la casa tenía una discoteca en el subterráneo. En algún momento de la vida, ella se separa de él y mi vieja se queda con la casa por un año", relató.

Ese detalle habría sido clave para la idea que Samahara Lobatón propuso para aprovechar el espacio, en un contexto en el que los llamados "privados" estaban de moda.

"Estaban de moda los 'privados' cuando éramos chibolos. Entonces, le digo: 'mamá, tengo un plan, qué te parece si hacemos fiestas en las noches los viernes o sábados y cobramos entradas. Millonarias nos volvimos", dijo entre risas.

En conclusión, Samahara Lobatón sigue generando revuelo con sus confesiones, esta vez al referirse a su costumbre de cobrar por entrevistas y a la presunta antipatía del conductor Rodrigo González.