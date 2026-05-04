Korina Rivadeneira mantiene el misterio sobre su relación con Mario Hart: "Hemos acordado que..."

Korina Rivadeneira y Mario Hart vuelven a estar en el centro de la atención mediática tras varias semanas de especulaciones sobre una posible separación. En ese contexto, la venezolana sorprendió con una inesperada reacción al ser consultada por la prensa, dejando más dudas que certezas sobre el estado actual de su matrimonio.

Korina Rivadeneira deja dudas sobre su relación con Mario Hart

Korina Rivadeneira y Mario Hart han estado en el centro de los rumores de separación en las últimas semanas, los cuales se intensificaron luego de que un programa de espectáculos los captara durmiendo en distintos lugares: ella en Chorrillos y él en Lurín.

En medio de esta polémica, el programa 'Q' Bochinche!' difundió declaraciones de Korina Rivadeneira, quien fue consultada sobre el estado de su relación con el padre de sus hijos, luego de que ambos evitaran confirmar o desmentir una posible separación.

"Estamos muy bien y de hecho, hemos conversado antes de venir (¿Por qué no desmentir los rumores?) Hace un tiempo, junto con él, hemos acordado que no vamos hablar sobre nuestra vida privada. Por ahora, lo único que les quiero decir es que estamos manteniendo mucha reserva, somos papás, el amor va estar toda la vida (...) Si hay que hablar, hablaremos", respondió la exchica reality durante un evento público.

Asimismo, al ser consultada sobre versiones que indicaban que Mario Hart estaría viviendo en Punta Hermosa, Korina mostró sorpresa, reacción que se intensificó cuando le preguntaron si aún compartían el hogar familiar.

"¿Punta Hermosa? No, en Punta Hermosa viven nuestros amigos, pero no", respondió entre risas. "¿Siguen viviendo juntos?", preguntó un reportero, a lo que la venezolana reaccionó con una risa nerviosa: "¿Qué?", sin dar una respuesta concreta y retirándose del lugar.

Mario Hart tampoco aclaró rumores de separación

El pasado 12 de abril, Mario Hart fue abordado por el programa 'Amor y fuego' y fue consultado sobre as razones que habrían motivado una separación con Korina Rivadeneira, madre de sus dos hijos. No obstante, el piloto de autos dejó en claro que quiere mantener su situación en tota reserva.

"Lo vamos a seguir manteniendo en privado, es un tema muy personal. Es lo que hemos decidido y así lo vamos a mantener", respondió sin entrar en muchos detalles.

De esta manera, tanto Mario Hart como Korina Rivadeneira habrían llegado a un acuerdo para no hablar sobre su situación matrimonial ante la prensa, lo que, lejos de calmar la situación, ha incrementado las especulaciones.