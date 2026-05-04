Hija de Pompinchú se quiebra al revelar el último pedido de su padre: "Le dije que lo amaba"

La partida de Alfonso González Mendoza, más conocido como Pompinchú, sigue causando dolor entre sus familiares, amigos y seguidores. Esta vez, su hija Rosa González se quebró al recordar los últimos momentos que vivió junto al querido cómico ambulante antes de que ingresara a UCI.

Hija de Pompinchú llora por partida de Pompinchú

La partida de Alfonso González Mendoza, más conocido como Pompinchú, sigue causando mucho dolor en su familia y en sus seguidores. El querido cómico ambulante falleció el 1 de mayo a los 55 años, dejando un gran vacío en la comicidad peruana.

Esta vez, su hija Rosa se enlazó en vivo con "América Hoy" y contó, entre lágrimas, cómo fueron los últimos momentos que vivió junto a su padre antes de que ingresara a UCI. La hija del cómico confesó que todavía le cuesta aceptar que su papá ya no está. Para ella, todo se siente como un sueño del que quisiera despertar.

Rosa recordó que Pompinchú era un hombre trabajador, que siguió esforzándose incluso cuando su salud ya estaba delicada. Contó que vendía chocolates y, en temporada de verano, también helados. La joven resaltó que su papá siempre estuvo pendiente de ella y de sus hijos. Además, aseguró que sus nietos eran una de sus mayores alegrías.

"Hasta ahorita no me lo creo, para mí sigue vendiendo en el Centro y me va decir en cualquier momento que baje con mis hijos", expresó muy afectada. "Ha sido un buen padre, nunca me hizo faltar nada, ni a mí ni a mis hijos", comentó.

También contó que el cómico tenía un cariño especial por Ricardo, uno de sus nietos, a quien consideraba su engreído. Aunque reconoció que Pompinchú tenía un carácter fuerte, aseguró que su amor por la familia siempre fue evidente.

"Era renegón, pero dentro de todo era bien amoroso, quizá su manera de demostrar el cariño era un poco tosca, pero lo entendíamos", explicó.

Su salud se complicó de un momento a otro

Rosa contó que todo se agravó después de una operación de cadera. Cuando parecía que su papá iba a recibir el alta, su estado cambió de manera inesperada.

"El día que le iban a dar de alta es cuando mi papá presenta la saturación baja, ese día yo salí porque necesitaba cambiarme de ropa, mi mamá me reemplazó, sale mi mamá, llego yo y lo encontramos con la saturación baja. Nos dijeron que era una pulmonía, pensábamos que se le iba pasar", relató.

Luego fue llevado al Hospital Santa Rosa, donde los médicos informaron que tenía fibrosis pulmonar. Con el paso de los días, su respiración se fue complicando.

Sus últimas palabras antes de UCI

Rosa estuvo con él antes de que ingresara a cuidados intensivos y reveló lo que Pompinchú le pidió. Ella también le respondió con amor y esperanza.

"Me dijo que me cuidara mucho, que cuidara mucho a mis hijos, que quería que Ricardo con Jeffrey sigan grabando, que su página siga como está, que él iba salir, que no llore, que esté tranquila", contó entre lágrimas. "Yo le dije que lo amaba, que él era fuerte e iba salir, que sus nietos lo esperaban, que lo iba esperar con su ceviche con bastante cebolla como a él le gustaba", agregó.

Rosa contó que sus hijos también sufren mucho esta pérdida. La joven explicó que ha sido complicado hablar con ellos y hacerles entender la partida de su abuelo.

"Es difícil explicarle a un niño de 4 años que no va poder volver a ver a su papito", lamentó la hija del cómico.

En conclusión, la hija de Pompinchú recordó con mucho dolor los últimos momentos que vivió junto a su padre antes de que ingresara a UCI. Rosa reveló el pedido que él le hizo sobre sus hijos y su trabajo, además de contar lo difícil que ha sido explicarles a sus pequeños que su abuelo ya no volverá. Aunque su partida deja un gran vacío en su familia, su recuerdo seguirá vivo en sus seres queridos.