Samahara Lobatón revela que perdió un hijo con Bryan Torres y culpa a la expareja del cantante: "Yo me desangraba"

La convivencia en 'La Granja VIP' no solo genera competencia, sino también momentos de sinceridad que dejan al descubierto historias personales de los participantes. Así ocurrió con Samahara Lobatón, quien decidió abrirse sobre uno de los episodios más dolorosos de su vida: la pérdida de su bebé junto a Bryan Torres.

Samahara culpa a la expareja de Bryan Torres por la pérdida

Durante la transmisión 24/7 del reality, Samahara Lobatón le comentó a Shirley Arica que sufrió la pérdida de un bebé que esperaba con Bryan Torres, el padre de sus otros dos hijos.

Según la hija de Melissa Klug, la pérdida de su embarazo con Bryan Torres se dio en medio de los conflictos que el cantante tenía con la madre de su primera hija, Saandra Jímenez, mencionando que en una ocasión todo terminó en la comisaría, donde ella perdió bastante sangre.

"¿Sabes quién también me hizo la vida imposible? La madre de la hija mayor de Bryan. Mi primera pérdida fue por ella. Yo me acuerdo cuando ellos tuvieron un problema, él estuvo en la comisaría y yo me desangraba en la comisaría. Él me dijo 'vamos a la clínica' y yo lo miré con los ojos llenos de lágrimas y le dije 'no, vamos a solucionar el tema de tu hija'", relató Samahara Lobatón.

Además, la joven influencer señaló que los principales problemas surgían porque Saandra Jímenez no permitía que el cantante viera a su hija ni que se acercara a sus otros hermanos, llegando a calificarla de "mala".

"No la dejaba verlo, hacía que la niña lo mire a través de la reja de su casa. Mala, mala, mala. Todos los meses le celebraba el cumple mes a mi hija, nunca la mandó. Para que la gente diga que soy mala y que no quiero integrar a mis hijos con ella", agregó.

Como se recuerda, tras su separación de Bryan Torres, el cantante había insinuado algún maltrato hacia su hija mayor. Sin embargo, Samahara Lobatón señaló que la expareja del salsero habría maltratado a sus tres pequeños.

Samahara Lobatón detalles de su relación con la hija de Bryan

Por otro lado, su compañera de reality le dijo a Samahara Lobatón que no tenía obligación de integrar a sus hijos con la hija mayor, especialmente porque no se llevaba bien con la madre. Ante esto, la influencer sorprendió al revelar detalles inéditos de su convivencia con Bryan Torres, explicando que al principio Sandra Jímenez le dejaba a su hija mientras él salía a cantar, quedándose ella a cargo.

"Ella podría mandar a su hija. Al comienzo me la dejaban, los dos, porque Bryan se largaba a cantar y ella la dejaba la puerta de mi casa todos los fines de semana. (La niñera) Sí, yo era la niñera los fines de semana, yo no salí, me quedaba con las dos (niñas), me las llevaba a Starbucks, a comer, a la casa de mi mamá", contó Samahara.

En conclusión, Samahara Lobatón dio detalles sobre la pérdida de su bebé, responsabilizando a la expareja de Bryan Torres. Además, recalcó que siempre trató con cariño a la menor a pesar de los conflictos familiares.