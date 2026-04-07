Josimar amenaza a todos los que creyeron en el embarazo de su 'prima': "Los voy a meter presos"

El artista Josimar ha estado en vuelto en una polémica tras ser captado con Verónica González en España a mediados del 2025, pero tiempo después la joven afirmó estar embarazada del salsero y ahora, lo negó. Ante esto, el salsero señaló que tomaría acciones legales no solo contra la venezolana, sino también contra medios que difundieron al información.

Josimar arremete contra la prensa

Los reporteros del programa 'Amor y Fuego' fueron en la búsqueda de las declaraciones de Josimar tras las declaraciones de su 'prima' negando haber estado embarazada. Ante esto, el salsero respondió de manera molesta con las cámaras televisión amenazando que tomaría acciones legales.

"Al final el tiempo te dio la razón", expresa el reportero, y el cantante responde con fuerza: "Los voy a meter preso a todos".

A la salida de su concierto, el reportero vuelve a acercarse al cantante de salsa y le consulta si intentará solucionar su problema con María Fe Saldaña, la madre de sus dos últimos hijos.

"¿Vas intentar solucionar con María Fe los temas", le preguntaron, y Josimar dijo: "Esas son cosas familiares mía y la de mi esposa. A toda mi familia en su momento perjudicó".

¿Qué dijo Verónica González?

Verónica González, conocida como la 'prima' de Josimar, reveló en vivo que nunca estuvo embarazada del cantante, dejando a todos sorprendidos. La mujer se enlazó con el programa "Q'Bochinche" y no tuvo problemas en decir su verdad.

"Me van a decir de todo, pero a mí me da igual. No estoy embarazada, nunca estuve embarazada y son temas que voy a dejar ahí...", afirmó sin dudar.

Sus palabras generaron revuelo, ya que durante varios meses se habló de ese supuesto embarazo. Sin embargo, ella misma decidió aclararlo todo y explicar por qué inventó la historia. Verónica contó que su decisión fue una reacción a lo que, según ella, dijo Josimar antes.

"Sé que a Josimar se le volteó la tortilla y se molestó porque yo decidí hablar las cosas tal cual son. Cuando él decidió inventar que lo estaba extorsionando y que estaba con su primo, decidí jod*rlo también... Me acusó de cosas demasiado fuertes. Dije: 'También voy a usar esto y lo voy a j*der'... Sé que no va enviar abogados, que no va hacer nada, porque hablamos y dejamos las cosas así", dijo.

De esta manera, Josimar decidió responder con fuerza a las nuevas declaraciones de la 'prima' afirmando que nunca estuvo embarazada. Así mismo, el salsero señaló que no solo tomaría medidas legales contra Verónica González, sino contra todos los medios que creyeron en sus acusaciones.