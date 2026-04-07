Youna se distancia de Samahara Lobatón tras peleas en 'La Granja VIP': "No apoyo su mal comportamiento"

Las tensiones en el reality 'La Granja VIP' siguen generando repercusiones fuera de la pantalla. Los recientes enfrentamientos protagonizados por Samahara Lobatón han puesto bajo la lupa la postura de Youna, expareja de la influencer y padre de su hija, quien ha decidido marcar distancia públicamente ante las actitudes de la participante.

Youna aclara su posición respecto a Samahara

El episodio más comentado ocurrió durante un enfrentamiento entre Samahara y Pamela López, que estuvo a punto de escalar físicamente. Este hecho se suma a otras situaciones conflictivas que han marcado la participación de la influencer en el programa.

A raíz de estas tensiones, surgieron dudas sobre la cercanía y respaldo que Youna brindaba públicamente a Samahara. Su comportamiento en redes sociales y recientes declaraciones reflejan un posicionamiento crítico frente a las actitudes de la influencer.

"Y si Samara pierde su team, que ella pierde su team, pero yo soy otra persona diferente. Yo no apoyo", señaló Youna, dejando en claro que no respalda las acciones de Lobatón dentro del reality.

Asimismo, aclaró su respuesta a quienes lo criticaban por un supuesto respaldo. Aun así, Youna dejó en claro que no busca perjudicarla dentro de la competencia.

"Para toda la gente que dicen, '¿Por qué apoyas a Samara?' Yo no apoyo su mal comportamiento", enfatizó. Para luego agregar: "Pero quiero que siga participando porque es la mamá de mi hija y está trabajando simple", añadió, explicando que su decisión se basa en la relación familiar y la responsabilidad de Lobatón dentro del show.

Youna contra Renato

Recientemente, Youna también mostró su incomodidad respecto a los acercamientos entre Samahara y Renato Rossini en el reality. Durante una transmisión en vivo, el barbero expresó que ya no veía como bromas las situaciones que ocurrían y aseguró que estas le generaban celos.

"Me da celos, me molesta", confesó, dejando entrever que optará por tomar distancia frente a la interacción de ambos. En sus declaraciones, añadió: "Antes de que ella entra al reality yo conversé con ella de todo lo que podría pasar... Pero no sé qué está haciendo por ahí, yo también veo unos ojitos", mostrando su preocupación y frustración por la dinámica dentro del programa.

En conclusión, Youna muestra un equilibrio entre su rol de padre y su desaprobación hacia ciertas actitudes de Samahara en 'La Granja VIP'. Aunque no respalda comportamientos conflictivos, busca que continúe participando por compromiso familiar.