César BK responde sobre supuesta brujería de Gabriela Herrera: "Lo dejo a tu imaginación"

Una nueva polémica sacude la farándula. Esta vez, César BK fue consultado por las fuertes declaraciones que lo vinculan con un supuesto intento de brujería por parte de Gabriela Herrera. Aunque el cantante evitó dar detalles, su respuesta dejó a todos con más preguntas que respuestas.

César BK sobre supuesto intento de brujería de Gabriela Herrera

Todo comenzó cuando en el reality "La Granja VIP" se habló de este tema. Según lo que dijo Shirley Arica en el programa, Gabriela Herrera habría intentado hacer un "amarre" para evitar que el cantante se alejara de ella. Frente a esto, el programa "Detrás de cámaras" fue en busca de César BK para conocer su versión. El artista, tranquilo, decidió responder, pero sin entrar en polémica.

"Mira, yo soy creyente y yo creo que cuando Dios está de tu lado no hay ninguna cosa que te pueda afectar. Además, mira, te soy 100% sincero, yo me siento ahorita en un muy buen momento profesional, y sentimentalmente la verdad es que no me interesa mucho hablar de esta persona o revivir cualquier cosa de esta persona", comentó.

Incluso, cuando le preguntaron si llegó a conversar con Gabriela Herrera sobre esta supuesta brujería, fue directo y cortante. El cantante dejó en claro que no quiere volver a tocar ese tema.

"(¿Tú comentaste este tema con ella?) No, como te digo, hermano, no me interesa hablar de ella ni nada. Ya lo que dijo Shirley, no tengo nada más que acotar, pues ella ya dijo lo que dijo", respondió.

Sin embargo, el momento que más llamó la atención llegó cuando el reportero le preguntó si ese habría sido el motivo de su distanciamiento con la influencer. Su respuesta generó más dudas que certezas.

"(Nunca se supo muy bien los motivos por los cuales dejaste de salir con Gabriela. Quizás este habría sido uno de los motivos porque te alejaste de ella, el tema que intentó hacerte brujería) Lo dejo a tu imaginación. Me tengo que ir volando, pero gracias por todo", dijo antes de retirarse rápidamente.

Lo que dijo Shirley Arica

Toda esta historia salió a la luz por lo que contó Shirley Arica en "La Granja VIP". La modelo aseguró que Gabriela Herrera habría buscado ayuda esotérica para que César BK no se fuera del país.

"A él le salió una propuesta para irse a México estando con Gabriela, ella recurre al amigo que yo le presenté que se llama Teo, maestro esotérico", relató.

Según Shirley, la influencer habría querido frenar el crecimiento del cantante. Sin embargo, el supuesto plan no se habría concretado.

"Me dijo 'yo no puedo hacer eso, eso es maldad, no hago ese tipo de cosas. Tengo todas las pruebas, tengo los chats, ella ha venido a mi casa sin ninguna cita desesperada para que la atienda'", agregó.

En conclusión, César BK no confirmó ni negó el supuesto intento de brujería de Gabriela Herrera, dejadondo abierta la duda. Muchos se preguntan si realmente pasó algo más detrás de esa relación. Por ahora, el cantante prefiere mantenerse al margen y seguir enfocado en su carrera. Pero en la farándula, este tipo de historias no pasan desapercibidas. Y como él mismo dijo, el resto... queda a la imaginación.