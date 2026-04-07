Shirley Arica, Pamela López, Samahara Lobatón y Paul Michael podrían irse de "La Granja VIP" tras bronca

¡Se les vino la noche! La bronca que se vivió en "La Granja VIP" no quedó solo en gritos y polémica. La producción tomó una decisión inmediata y castigó a los protagonistas del escándalo. Shirley Arica, Pamela López, Samahara Lobatón y Paul Michael fueron sancionados y quedaron directamente nominados tras romper las reglas del programa. Ahora, su permanencia en el reality está en riesgo.

La bronca en "La Granja VIP" empezó por algo simple

La fuerte pelea que se vivió en "La Granja VIP" ya tiene consecuencias. Lo que empezó como una discusión por algo simple terminó en un escándalo que ahora podría costarles su lugar en el reality. Shirley Arica, Pamela López, Samahara Lobatón y Paul Michael fueron sancionados por la producción y quedaron automáticamente nominados. Ahora, su permanencia depende totalmente del público.

El conflicto se inició por unas bolsas de basura mal ubicadas. Algo tan sencillo terminó desatando una de las peleas más fuertes del programa. Paul Michael colocó las bolsas de basura cerca de donde estaban Shirley Arica y sus compañeras, pero ni se dieron cuenta. Minutos después, la 'Chica Realidad' las movió cerca de donde comían Pamela López y Paul Michael. El cantante reclamó y discutió boca a boca con Shirley.

Desde ese momento, la tensión subió y nadie pudo frenarla. Con el paso de los minutos, las cosas se pusieron más intensas. De pronto, Shirley Arica pateó la taza y el plato de comida de Pamela López, lo que provocó aún más tensión.

"Ten cuidado, estás botando mi taza", señaló Pamela y le tocó la pierna. "¡No me toques!", gritó Shirley Arica luego de patear la comida de Pamela. "¡Me está pateando mi comida!... Quiero que me toques, quiero que me toques", señaló Pamela, retándola en pleno programa. "Acá está mi plato... con el cu** falso que tienes", dijo la trujillana. "Conchu**", acotó Samahara. "Mira tu cara, payasa", dijo Shirley.

A partir de ahí, ambas comenzaron a atacarse e incluso se dijeron cosas sobre su físico. Paul Michael se puso en medio para evitar que la situación pase a mayores. Por su parte, Samahara Lobatón y Mónica Torres se acercaron para llevarse a Shirley Arica. Todo indicaba que la pelea podía terminar en golpes, pero lograron separarlas a tiempo. Sin embargo, Samahara se sumó a la discusión.

"Perú, véanla de cuerpo entero, la cucufata, payasa", dijo Samahara mientras Pamela giraba bailando. "De tu circo", le contestó Pamela López.

Producción interviene y sanciona a Shirley, Pamela, Samahara y Paul

Tras el escándalo, la producción no dudó en actuar. Fue Ethel Pozo quien tomó la palabra y habló frente a todos los participantes. La conductora anunció la sanción para todos los involucrados en la pelea.

"El público ha visto lo que ha sucedido y nosotros queremos una convivencia divertida... Tenemos que cuidar, chicos, el lenguaje y la no agresión... Por tanto, la producción ha decidido poner una sanción drástica esta noche. A los cuatro involucrados: Paul Michael, Pamela López, Shirley Arica y Samahara Lobatón, están desde este momento los cuatro nominados", afirmó.

Con esta decisión, los cuatro participantes quedaron en la cuerda floja e irán directamente a la noche de eliminación el sábado. Ahora, todo depende del apoyo que reciban. Además, explicó la razón del castigo.

"Nominados los cuatro y cualquiera de ustedes, si el público no vota por sus favoritos, abandonaría la Granja VIP este sábado... Están nominados por haber infringido las reglas básicas de convivencia tranquila", comentó.

Antes de cerrar, Ethel dejó claro que la dinámica de eliminación del programa continúa con los otros participantes. Sin embargo, no permitió más discusiones en ese momento.

"Al resto de los granjeros, les cuento que el proceso continúa con normalidad... Pamela, en este momento no puedo dar la palabra... habrá momento para conversar, chicos. En estos instantes me desconecto", dijo.

Luego, cada uno dio su versión de lo ocurrido. Shirley aseguró que no fue su intención dejar las bolsas de basura cerca; Samahara se excusó por sus acciones, aceptando que terminó metiéndose en un problema que no era suyo; Paul Michael defendió su reacción, aunque fue cuestionado por Ethel Pozo; y Pamela López respaldó que respondiera.

En conclusión, la pelea en "La Granja VIP" dejó a Shirley Arica, Pamela López, Samahara Lobatón y Paul Michael en riesgo de eliminación tras la sanción de la producción. Ahora, todo queda en manos del público, que decidirá quién continúa y quién abandona el reality. Mientras tanto, el conflicto sigue generando opiniones divididas y mantiene la expectativa sobre lo que ocurrirá en la próxima gala.