Pamela López afirma que tiene información de Samahara Lobatón por Ivana Yturbe ¿Qué dijo?

Hace semanas atrás, varios artistas de la farándula han ingresado al reality de convivencia 'La Granja VIP' donde viene pasando varios problemas entre los participantes. Ahora, Pamela López estuvo hablando de Samahara Lobatón y que tendría información de ella.

¿Qué sabe Pamela López de Samahara Lobatón?

Luego de que Pamela López tenga varias confrontaciones con Samahara Lobatón en el reality 'La Granja VIP'. La influencer ha salido a comentar al resto de sus compañeros que tendría información que podría capaz dejar mal parada a la hija de Melissa Klug. Según reveló, ella lo sabría porque Ivanna Yturbe le habría revelado todo porque son amigas.

"Ivana Yturbe es mi amiga, ella ha parado mucho tiempo con ella (Samahara) y no voy a entrar en detalles porque no, porque no voy a hacerlo, pero yo sé mucha información por ella", declaró.

Como se recuerda, Ivana Yturbe y Pamela López fueron cercanas cuando sus esposos empezaron a jugar en el mismo equipo de fútbol, pero se distanciaron luego de que Christian Cueva y la influencer se separaran. Así mismo, Samahara Lobatón también compartió por muchos años con Ivana, pero se distanció cuando la modelo empezó a salir con Jefferson Farfán. Por ello, la exreina de belleza fue amiga cercana de ambas participantes.

Pelea en 'La Granja VIP'

Lo que parecía un día más dentro del reality "La Granja VIP" terminó en una bronca que dejó a todos con la boca abierta. Samahara Lobatón, Shirley Arica y Pamela López protagonizaron un enfrentamiento fuerte, lleno de gritos, insultos y tensión al máximo.

Todo ocurrió en plena convivencia, cuando un detalle mínimo desató el caos. Unas bolsas de basura colocadas cerca de donde estaban sentadas encendieron la chispa. Shirley reaccionó molesta y lanzó comentarios que no pasaron desapercibidos.

En medio del conflicto, Samahara Lobatón no se quedó al margen. Al contrario, decidió meterse y defender su posición con todo. Sin dudarlo, respondió fuerte. Shirley Arica y Samahara se acercaron directamente a Pamela, quedando frente a frente. En medio del cruce, Shirley golpeó el plato de comida y la taza de Pamela, quien se levantó y empezó a reclamar.

De esta manera, vienen pasando momentos tensos en el reality de convivencia en 'La Granja VIP'. Hay varios enfrentamientos entre Pamela López, Samahara Lobatón y Shirley Arica, donde ahora la influencer señala tener información que podría dejar mal parada a la hija de Melissa Klug según le contó Ivana Yturbe.