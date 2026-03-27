Jesús Barco entra a "La Granja VIP" en medio de rumores y deja claro: "Estoy acá por mi hija"

El ingreso de Jesús Barco a "La Granja VIP Perú" ya es oficial y ha generado todo tipo de comentarios. El futbolista fue presentado en el reality en medio de gran expectativa, luego de varios días de rumores sobre su llegada.

Jesús Barco es el nuevo integrante de "La Granja VIP"

Jesús Barco entró a "La Granja VIP Perú" en medio de rumores. Desde hace días, su nombre ya circulaba dentro y fuera del programa, sobre todo después de que Samahara Lobatón dejara entrever su posible llegada en conversación con Melissa Klug.

Ese momento encendió las redes sociales y muchos empezaron a decir que su ingreso ya estaba cantado. La expectativa creció tanto que, cuando finalmente apareció, el público no tardó en reaccionar. Durante su presentación, Barco se mostró tranquilo y con buena actitud frente a este nuevo reto. En conversación con Ethel Pozo, explicó por qué decidió entrar al reality.

"(No sé cómo has aceptado entrar a 'La Granja VIP'. Cuando recién salías con Melissa Klug, me dijo: 'No puedo hablar de él porque lo suyo es el fútbol. Entonces, no hablo'. Pero han pasado 4 años. ¿Cómo estás?) Feliz, tranquilo de estar acá, una nueva oportunidad, aprovechándola. Además, estoy acá por mi hija, todo por mi hija", señaló, dejando claro cuál es su principal motivación.

Uno de los temas que más llamó la atención fue su relación con Melissa Klug, quien también está dentro del programa. Muchos pensaban que su ingreso tenía que ver con ella, pero el futbolista lo descartó. Con esto, Barco dejó en claro que su participación es independiente y que no tiene conflictos por compartir el mismo espacio con la madre de su hija.

" (¿Por qué entras? ¿Para chequear a Melissa porque está su ex Diego Chávarri? ¿Y dijiste: 'Oye, mi amor'. Lo hablaron como pareja. '¿Si entras, yo también?') No. Las cosas se dieron diferente. No tengo problemas con que ella haya entrado", afirmó.

La llegada de Barco no pasa desapercibida, sobre todo porque dentro del reality también se encuentra Diego Chávarri, expareja de Melissa Klug. Este detalle ha generado más expectativa, ya que todos conviven en el mismo lugar.

Críticos de "La Granja VIP" cuestionan su ingreso

La llegada de Jesús Barco no solo ha generado expectativa, sino también comentarios directos por parte de los críticos del programa, quienes no dudaron en cuestionar su ingreso al reality. Mariella Zanetti fue una de las primeras en opinar y dejó entrever una sospecha sobre su participación.

"De repente la pregunta no es para que él entre sino porque tampoco ella lo quiere tener afuera. Claro, porque te tiene chequeadito, mejor adentro que afuera, solito sin comunicación, sin que yo te pueda chequear". Ante esto, Jesús Barco respondió de forma breve: "No, no", pero la actriz continuó entre risas: "Eso es, porque se rio".

Por su parte, Samu también intervino como parte de los críticos del programa y fue directo con su postura. Su comentario no pasó desapercibido, ya que puso sobre la mesa una sospecha que muchos ya venían comentando en redes.

"Señor Barco sea sincero, si usted está aquí esta noche es porque Melissa prefiere tenerte cerca que afuera sin saber si te va a captar de nuevo en imágenes con amigos y vas a tener que salir con un polito diciendo perdóname de nuevo. Y todo eso que se puede ahorrar", comentó el creador de Instarándula.

Frente a estos comentarios, el futbolista decidió responder con calma y dejar clara su posición. Incluso, evitó entrar en polémicas y prefirió centrarse en lo que ha aprendido de sus errores.

"Cada quien puede es libre de pensar lo que quiera y imaginar lo que quiera. Yo creo que que yo tengo las cosas claras. Si en algún momento fallé o me equivoqué, acepté mi error y creo que ahora ahora las cosas son distintas", contestó Jesús Barco.

Así, el ingreso de Barco no solo genera expectativa por lo que pasará en el reality, sino también críticas dentro del programa. Cuando el futbolista apareció frente a sus demás compañeros, todos quedaron sorprendidos. Samahara Lobatón fue la más emocionada y Melissa Klug abrazó a su pareja. Sin embargo, Mark Vito manifestó su incomodidad.

En conclusión, Jesús Barco ya forma parte de "La Granja VIP Perú" y su llegada le da un nuevo giro al reality. Con una historia personal que se cruza con varios participantes, su presencia promete momentos intensos. Por ahora, él ha dejado en claro que está enfocado en su hija y en aprovechar esta oportunidad, pero en un programa como este, todo puede pasar.