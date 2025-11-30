Mariella Zanetti se conmueve al ver a su hija trabajando en aerolínea internacional: "Mi bebé"

La emoción volvió a apoderarse de Mariella Zanetti, esta vez por un motivo especial: su hija Gamille Ode, quien hace poco culminó su formación profesional, ya realiza vuelos internacionales como tripulante de cabina. Orgullosa de este nuevo logro, la actriz cómica compartió en TikTok un emotivo momento que vivió al acompañarla durante uno de sus viajes laborales.

Mariella acompaña a su hija en pleno vuelo

En el video difundido por la artista, se observa a Gamille desempeñando sus funciones con naturalidad y una gran sonrisa. Mariella, visiblemente conmovida, no pudo ocultar la alegría de ver a su hija viviendo esta nueva etapa profesional.

"Mándale saludos a tu abuelita. Ay, mi bebé", le dice con ternura mientras la joven continúa atendiendo a los pasajeros.

La actriz explicó que decidió subir al mismo vuelo en el que su hija estaba de turno, aprovechando que viajaba rumbo a un país vecino. Gamille, de 22 años y fruto de la relación de Zanetti con el empresario Farid Ode, actualmente forma parte de una reconocida aerolínea internacional.

"Uno de los viajes en que acompañé a mi hija a Brasil. Fuimos un par de días, la pasamos increíble y la tripulación súper amable", escribió Mariella en la descripción de la publicación.

Según su madre, este viaje fue uno de los primeros que la joven realizó como parte de sus funciones, por lo que el gesto de acompañarla se volvió aún más significativo. En el clip se aprecia el saludo alegre de la joven hacia su madre, quien graba orgullosa mientras ella continúa con sus labores.

Mariella ha demostrado en varias ocasiones el orgullo que siente por la disciplina y logros de su hija. Celebró con entusiasmo su graduación en Turismo, Hotelería y Gastronomía en la Universidad Ricardo Palma, y más tarde festejó su incorporación oficial al mundo de la aviación comercial.

@mariella.zanetti Uno de los viajes q acompañé a mi hija a Brasil fuimos un par de días acompañándola ♥️♥️♥️♥️ la pasamos increíble y la tripulación súper amable ♬ sonido original - Mariela Zanetti

Mariella Zanetti responde a críticas por mencionar a Farid Ode

Aunque la mayoría de comentarios celebró la muestra de amor entre madre e hija, no faltaron usuarios que atribuyeron los logros de Gamille a la figura de Farid Ode. Estas insinuaciones generaron una reacción inmediata de Mariella, quien respondió con firmeza y sin rodeos.

"Muchas gracias a todos por el amor que siempre tienen a mi hija... no se cansen los amigos del 'donador' porque los bloqueo y los eliminó... ¡Un hijo no es solo para la foto!", expresó la actriz, dejando claro que la dedicación y el acompañamiento han sido pilares fundamentales en el proceso de crecimiento de su hija.

La respuesta recibió apoyo de cientos de usuarios, quienes destacaron la labor de Mariella como madre y su constante presencia en la vida de Gamille.

Mariella Zanetti responde a usuarios. Foto: TikTok

El tierno video no solo mostró la emoción de Mariella Zanetti por el progreso profesional de su hija, sino que también evidenció el vínculo cercano que mantienen. Entre orgullo, elogios y algunas críticas, la actriz dejó claro que acompañará cada paso de Gamille y defenderá su esfuerzo ante cualquier comentario injusto.