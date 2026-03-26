Melissa Klug minimiza a Diego Chávarri tras reencuentro en 'La Granja VIP': "No fue una pareja importante"

El ingreso de Melissa Klug a 'La Granja VIP' reavivó antiguos conflictos y generó expectativa. Su reencuentro con Diego Chávarri encendió la polémica dentro y fuera del programa. Lejos de conciliar, la empresaria lanzó duras declaraciones que evidencian que las diferencias siguen latentes.

Melissa Klug minimiza su relación con Diego Chávarri

Desde sus primeras intervenciones en el reality, Melissa Klug dejó en claro que compartir espacio con Diego Chávarri no representa ningún inconveniente para ella. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la manera en que se refirió a la relación que ambos mantuvieron años atrás.

Durante una conversación con su hija Samahara Lobatón y la participante Pati Lorena, la empresaria descartó cualquier relevancia de ese romance en su vida. Sin titubeos, aseguró que se trató de un vínculo breve que no dejó huella.

"Mi relación fue supercorta, fueron cinco meses. Yo estaba recién separada (de Farfán) y él apareció, todo bien y chau. No lo considero una pareja importante", afirmó sin rodeos.

Sus palabras generaron diversas reacciones tanto dentro como fuera del programa, pues evidencian una postura distante respecto a su expareja. Además, este tipo de declaraciones alimenta la expectativa del público sobre posibles enfrentamientos o momentos incómodos entre ambos durante la convivencia en el reality.

Estalla en vivo y lanza fuerte advertencia

El momento más álgido se vivió cuando Melissa Klug reaccionó ante comentarios relacionados con su hija y la supuesta rivalidad con Diego Chávarri. La empresaria no ocultó su molestia y lanzó duras advertencias frente a todos los presentes, incluso con el exfutbolista a pocos metros.

"Él es un atrevido de m..., no te metas con él hijita. No hagas que te falte el respeto y yo me tenga que meter y sacarle la re... y me boten en una (del programa) Que se calle la boca, le van a faltar el respeto y yo no me voy a quedar callada y le voy a sacar la r... por tu culpa, le voy a reventar una botella en la cabeza", expresó visiblemente alterada.

Sus palabras resonaron en todo el ambiente, mientras las cámaras captaban la reacción incómoda de Chávarri, quien se encontraba cerca durante la escena. A pesar de que Pati Lorena intentó intervenir y ofrecer apoyo, Klug rechazó la ayuda, argumentando que el exfutbolista también habría tenido actitudes irrespetuosas hacia la exproductora.

Antes de cerrar el intercambio, Melissa Klug reafirmó su percepción sobre su expareja con una frase contundente: "No te metas con él, es faltoso, un asco".

En conclusión, el ingreso de Melissa Klug a 'La Granja VIP' reavivó vínculos y desató nuevos conflictos. Sus declaraciones sobre Diego Chávarri y su defensa de su hija muestran una postura firme. La convivencia promete más tensión y la consolida como una de las figuras más polémicas del reality.