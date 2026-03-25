Magaly responde a Onelia Molina tras haber difundido conversación: "Ella nos llamó, nos pidió investigar"

El anterior programa de Magaly Medina, se revelaron audios de una conversación que tuvo un reportero con Onelia Molina exponiendo a Said Palao y la conversación que tuvo con Alejandra Baigorria. Es así como la conductora de TV delata a la chica reality señalando que ella los llamó.

Magaly responde a odontóloga

En su programa de TV, Magaly Medina decide responder con todo a Onelia Molina tras decir que no dio permiso a 'urracos' de revelar lo que pensaba era una llamada privada. Ante eso, la periodista deja en claro que por algo son reporteros y que fue la ex de Mario Irivarren quien se comunicó con ellos pidiendo que investiguen viaje a Colombia.

"Los reporteros son eso, que vamos en busca de cazar la noticia. Si ella llama, porque ella llamó tengo que decirlo si vamos hablar con la verdad, nosotros no la llamamos. Ella llamó para contarnos lo que ya han escuchado y si podíamos investigar, pero fue hace un año, a estas alturas ya pasó bastante tiempo", responde.

Es así como la 'urraca' señala que probablemente la odontóloga buscaría una revancha contra su expareja por haber sido infiel en Argentina y pide que lo hundieran aún más. Aún así declara que la llamada que se difundió fue autorizada por el mismo reportero de su programa.

"Puede estar motivada por diferentes cosas por cólera, rabia, deseos de revancha y de vayan investiguen esto. Si ella habla con un periodista, no es una conversación privada donde existen dos personas, nosotros tenemos la autorización de nuestro investigador que trabaja para nosotros y nos dio el audio para usarlo en una nota periodística", declaró.

¿Qué dijo Onelia Molina?

Onelia Molina explicó su versión sobre la filtración de los chats difundidos en Magaly TV La Firme. La modelo sostuvo que nunca autorizó que dicha conversación se hiciera pública y que, en realidad, fue grabada sin que ella lo supiera.

"Lo único que quise hacer en su momento es enviar mi comunicado y solo eso. Lamentablemente conversé con personas que de repente en su momento me enviaron muchos datos de lo que viene pasando con mi pareja y lamentablemente me hicieron una llamada que pensé que era privada pero fue grabada sin mi consentimiento, pero igual no mentí, no dije algo que no es, las cosas fueron así", declaró.

De esta manera, Magaly Medina salió a responder señalando que fue Onelia Molina quien se comunicó con sus reporteros y pedía investigar la salida que tuvieron los chicos de 'EEG' en Colombia.