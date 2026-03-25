Hija de Lucía de la Cruz revela estado de salud de la cantante tras internamiento de emergencia

La salud de Lucía de la Cruz ha encendido las alarmas entre sus seguidores y el mundo del espectáculo, luego de que se informara sobre su internamiento debido a complicaciones relacionadas con su diabetes. Ante la creciente ola de especulaciones, su hija, Enhit Wong, decidió dirigirse a los medios para aclarar la situación.

Hija de Lucía de la Cruz aclara rumores sobre salud de la cantante

Este miércoles 25 de marzo, Lucía de la Cruz fue internada de emergencia debido a una fuerte infección. Según el comunicado publicado por el Hospital María Auxiliadora, la cantante se encuentra actualmente bajo monitoreo y cuidados de un equipo multidisciplinario.

Ante los rumores que señalaban que habría sufrido un derrame, incluso un coma o que estaría intubada, su hija Enhit Wong declaró a diversos medios para desmentir que la situación de su madre sea grave.

"Mi mamá es una mujer muy fuerte y bendecida por Dios. Lucía simplemente ha tenido una pequeña infección que se le ha complicado porque es diabética, pero Lucía no está entubada, no ha tenido un derrame cerebral, no tiene nada de lo que están diciendo ustedes y no entiendo quién está inventando eso", afirmó de manera contundente.

Enhit confirmó que tanto ella como el resto de la familia están a la espera de las recomendaciones médicas, pero aseguró que la cantante se encuentra fuera de peligro, para tranquilidad de los seguidores de la música criolla.

"Tengo que esperar el diagnóstico y si el médico me dice que nos la podemos llevar, nos la llevaremos y ya les informaremos, no se preocupen", agregó la hija de Lucía de la Cruz.



Hermano de Lucía de la Cruz brinda detalles de su estado de salud

Félix de la Cruz, hermano de la cantante criolla de 72 años, también estuvo presente en el centro médico junto a su sobrina para seguir de cerca el estado de su hermana. Al ser consultado por la prensa, adelantó que la intérprete deberá permanecer bajo monitoreo durante algunos días.

"La van a monitorear por tres o cinco días. Ahora la tienen sedadita. La dejé en su cuarto porque le iban a hacer una tomografía. Gracia a Dios todo salió bien. Lo único que pido a todos sus seguidores es que oren por Lucía", declaró Félix.

De esta manera, la familia de Lucía de la Cruz busca mantener la calma entre sus seguidores, asegurando que la cantante criolla se encuentra estable y recibiendo la atención médica necesaria para su pronta recuperación.