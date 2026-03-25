Macarena Vélez afirma que advirtió a Alejandra Baigorria sobre Said Palao: "No me sorprende"

Antes de que Said Palao estuviera con Alejandra Baigorria, el chico reality tuvo una larga relación con Macarena Vélez en el medio televisivo y reveló que se separó de él debido a infidelidad. Es así como señaló que reciente ampay en Argentina y aparentemente en Colombia, no es algo que la sorprenda.

Macarena Vélez sobre ampay

A través de su TikTok, Macarena Vélez hablo sobre toda la información que ha salido sobre Said Palao tras ampay en Argentina con mujeres y sus amigos de 'EEG'. Así mismo, la exchica reality reveló que al parecer Alejandra Baigorria pensó que había cambiado.

"No me sorprende nada de lo que ocurrió en ese ampay, a ella tampoco creo. O sea sí está sorprendida porque pensó que tal vez esa persona cambió o que el espíritu santo lo había cambiado, pero no hace magia", declaró.

Así mismo, la novia de Juan Ichazo señaló que cuando estaba con Said Palao, le fue infiel y le contó todo esto a la empresaria de Gamarra, pero aún estuvo con él, algo que nunca imaginó.

"Como les dije, yo a esa persona (Alejandra Baigorria) le dije como un tipo de advertencia porque se lo conté tantos años atrás antes de que lo eligiera (a Said), que no pensé que iban a estar. Advertí, pero creo que lo tomaron de otra manera porque pensaron que era el premio mayor y ahí está", agregó.

Macarena Vélez sobre ampay de Said Palao pic.twitter.com/GV2fZDzXF2 — Yulissa2024 (@Yulissa20221723) March 26, 2026

Aconseja a Alejandra Baigorria

Ante aquellas revelaciones de la falta de respeto de Said Palao al matrimonio con Alejandra Baigorria, Macarena Vélez no dudó en aconsejar a la empresaria. Señala que uno siempre debe buscar la tranquilidad en su vida, saber elegir a la persona con quien compartirás y darse su lugar cuando sea necesario, como sería en este caso por el ampay.

"Se trata de estar tranquila, tener paz, creo que es lo más importante que nosotros debemos apuntar en la vida. Levantarse y decir 'que tranquila me siento, que cómoda, que contenta, haciendo las cosas bien, proyectando mi vida a lo que quiero. Creo que debe elegir bien, saber darte tu lugar", señaló finalmente en su transmisión en vivo.

De esta manera, Macarena Vélez deja en claro que todo lo sucedido con Said Palao en Argentina estando casado con Alejandra Baigorria, no le sorprende porque cuando estuvo con él también le fue infiel en varias ocasiones. A pesar de que le contaba todo eso a la empresaria, así quiso estar con él y por ello, señala que estuvo advertida.