¿Otra vez juntos? Miguel Trauco reaparece con su expareja tras grave denuncia de joven argentina

Miguel Trauco vuelve a protagonizar titulares en espectáculos tras ser visto con Mariela Arévalo. El encuentro llamó la atención porque ocurre después de que supuestamente se había separado, luego de la polémica por la denuncia de abuso presentada contra el futbolista por una joven argentina.

¿Miguel Trauco y Mariela Arévalo se reconciliaron?

El programa 'Q' Bochinche', conducido por Ric La Torre y Samuel Suárez, difundió las imágenes en las que se ce al jugador Miguel Trauco junto a Mariela Arévalo en un local nocturno de Tarapoto, lo que avivó rumores de que podría haber retomado la relación.

Aunque la separación y el fin del compromiso parecían definitivos, todo apunta a que la vida personal de Miguel Trauco podría haber tomado un nuevo rumbo.

"Lo vimos en una discoteca de la selva con su pareja. Al parecer nunca terminar, o simplemente fue un 'break'", comentó el tiktoker Ric La Torre sobre la cercanía entre Trauco y la actriz.

Por su parte, el periodista Samuel Suárez recordó que Miguel Trauco es de Tarapoto y siempre que no tiene compromisos deportivos vuela para compartir con su círculo social y familiar. Por lo que dejó entrever, la presencia de Arévalo podría deberse a que ya estaban retomando su cercanía.

Miguel Trauco y Mariela Arévalo salieron a cenar

En las imágenes de Miguel Trauco y Mariela Arévalo se aprecia una gran cercanía, acompañados de su círculo social. Pero eso no fue todo: el programa también mostró escenas del sábado 21 de marzo en un restaurante, donde compartieron una cena antes de continuar juntos la noche, aparentemente disfrutando de su reconciliación.

"La novia estaría muy bien y se luce como si nada hubiera sucedido. Esto fue el fin de semana; antes de la discoteca se fueron a comer a un restaurante este pasado sábado 21 de marzo", comentó Samuel Suárez.

Este reencuentro resulta especialmente polémico, ya que en su momento Mariela Arévalo había decidido tomar distancia del futbolista y aparentemente romper su compromiso en matrimonio tras hacerse públicos los detalles de la denuncia por abuso sexual presentada contra él y otros jugadores de -en ese entonces- Alianza Lima en Argentina.

Sin embargo, estas nuevas apariciones sugieren que, al menos fuera de cámaras, el futbolista Miguel Trauco y la joven Mariela Arévalo podrían estar dando una segunda oportunidad a su relación, dejando en evidencia que su historia sentimental aún no está del todo definida.