Actriz de 'Al fondo hay sitio' impacta al hablar del romance de su hermana con Curwen: "Tengo pruebas verídicas"

La actriz de "Al fondo hay sitio", Adriana Campos Salazar, sorprendió al referirse públicamente al romance entre su hermana y el creador de contenido Curwen, cuyo nombre real es Víctor Caballero. Durante su entrevista, la artista no dudó en poner en aprietos a su cuñado al revelar detalles de la relación y asegurar que tiene "pruebas verídicas" de lo que ocurre entre ambos.

Adriana Campos Salazar pone en aprietos a Curwen

Adriana Campos Salazar, conocida por dar vida a Maripaz, la hija de Tito en "Al fondo hay sitio", sorprendió con su participación en el pódcast "Habla Good", conducido por su cuñado Curwen.

Durante la conversación, la actriz fue puesta en aprietos por las preguntas de los amigos del comunicador, quienes quisieron saber cómo es su relación con él y su opinión sobre el romance con su hermana Carla.

Sin rodeos, Adriana respondió con total naturalidad y dejó en claro que lo más importante para ella es ver feliz a su hermana. Incluso reveló que, gracias a un detalle en redes sociales, pudo notar la dinámica de la pareja.

"Bueno, yo tengo pruebas verídicas porque mi hermana hizo un TikTok. Yo veo a mi hermana muy muy feliz, eso me basta, pero acciones que he visto es que Víctor es una persona que se interesa mucho en ella, en las cosas que le gustan", comentó la joven actriz.

Asimismo, destacó el lado atento de Curwen, pese a la imagen más frontal que suele mostrar en redes cuando opina sobre política.

"A mi hermana por ejemplo, le gusta mucho viajar y yo veo que viajan bastante, eso me hace sentir que la escucha. Es muy caballero", agregó.

Curwen sorprendió a Carla Campos Salazar con romántica pedida de mano

En octubre de 2025, Víctor Caballero le pidió la mano a Carla Campos Salazar durante un viaje a Punta Cana. La noticia fue revelada por el propio periodista en una transmisión de su pódcast "Todo Good".

Según contó el popular Curwen, viajó hasta República Dominicana sin que la ilustradora lo supiera, con el objetivo de sorprenderla y hacerle la propuesta.

"Ella no sabía que iba a venir. Hablé con su mejor amiga, le pedí que se casara conmigo y me dijo que sí. Voy a subir el volumen para escucharlos", relató, desatando la reacción inmediata de sus compañeros en el set.

Tras las declaraciones de Adriana Campos Salazar, queda claro que la relación entre su hermana y Curwen atraviesa un momento especial, marcado por la complicidad y los planes a futuro, lo que refuerza la buena impresión que tiene la actriz sobre su ahora cuñado.