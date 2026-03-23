Melanie Martínez bajo investigación por presunta desprotección de su hija tras aparición en podcast

La situación de Melanie Martínez ha generado revuelo en la farándula luego de que se conociera que viene siendo investigada por una presunta desprotección hacia su hija. Todo ocurrió tras la participación de la menor en un podcast, donde habló abiertamente sobre su relación con su padre.

Melanie Martínez investigada tras aparición de su hija en podcast

Melanie Martínez vuelve a estar en el ojo público, pero esta vez por un tema delicado. La exbailarina viene siendo investigada por una presunta desprotección hacia su hija, luego de que la menor participara en un podcast donde habló de su vida personal y de su relación con su padre, un conocido cantante de cumbia.

La noticia se conoció a través del programa 'Q'Bochinche!', donde se reveló que la Unidad de Protección Especial (UPE) del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables decidió intervenir de oficio. Es decir, nadie presentó la denuncia directamente, sino que las autoridades actuaron al considerar que la menor no debía exponer temas tan personales en medios abiertos.

Según el documento difundido, el caso ya fue derivado a otra entidad para su evaluación. Se lee que la institución declinó la situación a la Defensoría Municipal de la Niña, Niño y Adolescente (DEMUNA) de Barranco.

"Declinar competencia a la Defensoría Municipal de la Niña, Niño y Adolescente de la Municipalidad distrital de Barranco (..) por riesgo de desprotección familiar", se lee en el escrito oficial.

Melanie Martínez es investigada por presunta desprotección a su hija. (Captura de pantalla)

Por su parte, Melanie Martínez declaró que tiene una citación de la DEMUNA de Barranco. Mencionó que le harán una evaluación a su hija.

"DEMUNA tengo martes... (¿Sabes si el papá de tu menor va a ser citado?) No, no sé nada de eso. Solamente me mandan el horario y yo tengo que asistir... En esta caso tengo que ir yo con ella (Con tu pequeña). Claro, para que la evalúe, siempre es para evaluación de ella", señaló Melanie.

Además, se pronunció sobre la aparición de la menor en un podcast. Defendió su decisión como madre, señaló que prioriza el bienestar emocional de su pequeña.

"(¿No te da un poquito de miedo que haya salido en un podcast siendo menor de edad con tu autorización?) Ya no la puedo reprimir tanto. Está en todo su derecho de expresar lo que siente. Si me lo pide, como lo ha pedido, yo asumo el riesgo. Si necesita sacar todo eso para que se sienta mejor, yo asumo cualquier consecuencia, si es que tiene que ser así, porque soy su mamá", explicó.

¿Por qué se inició la investigación?

Todo se originó tras la participación de la adolescente en un podcast, donde habló sin filtros sobre su relación con su padre. En ese espacio, también rechazó las disculpas públicas de Norka Ascue, lo que hizo que el tema se vuelva aún más mediático.

Este hecho llamó la atención de las autoridades, que consideraron que la menor podría haber sido expuesta innecesariamente. Por eso, decidieron iniciar la investigación para analizar si hubo o no un riesgo en su bienestar.

Por su parte, el abogado del padre de la menor aclaró que su cliente no tuvo nada que ver con esta denuncia. Según explicó, fue una decisión tomada directamente por la UPE, sin intervención de ninguna de las partes.

Un conflicto que viene de antes

Este problema no es nuevo. Desde hace meses, la relación entre Melanie y el padre de su hija ha estado marcada por denuncias y acusaciones.

En noviembre de 2025, el cantante denunció a su expareja por presunta violencia psicológica y por influir en la menor para que tenga una mala imagen de él. Incluso señaló que la joven hacía transmisiones en redes donde lo dejaba mal. Sin embargo, ese caso no avanzó.

Luego, en marzo de 2026, fue Melanie quien denunció al cantante y a otra persona por presunta violencia psicológica contra su hija. La exbailarina aseguró que se habría filtrado información privada de la menor con la intención de perjudicarla.

La versión de la menor

En medio de toda esta situación, la adolescente también ha dado su versión en diferentes espacios. Ella ha sido clara en decir que su distanciamiento con su padre no es por influencia de su mamá. Según ha contado, su decisión se basa en experiencias personales que ha vivido.

Además, ha señalado que siente que su padre no ha estado presente como ella esperaba. Incluso dejó entrever que no recibe el mismo trato que otros hijos del cantante, lo que ha generado aún más debate en redes.

En conclusión, Melanie Martínez enfrenta una nueva polémica tras la investigación por una presunta desprotección hacia su hija. El caso ha puesto en debate la exposición de menores en espacios públicos y mediáticos, mientras las autoridades evalúan lo ocurrido. Por ahora, la situación sigue en proceso y mantiene a la farándula atenta a lo que pueda resolverse en los próximos días.