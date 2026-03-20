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Norka Ascue se disculpa con hija de Melanie Martínez y es retirada de su programa: "Asumiré las consecuencias"

Norka Ascue pidió disculpas públicas a la hija de Melanie Martínez y reconoció su error entre lágrimas; sin embargo, la producción decidió retirarla de 'Chimi Churri'.

Norka Ascue pide disculpas a hija de Melanie Martínez tras polémicos audios de ella.
Norka Ascue pide disculpas a hija de Melanie Martínez tras polémicos audios de ella. (Composición: La Karibeña)
20/03/2026

La controversia en torno a Norka Ascue sigue generando repercusiones tras la denuncia de Melanie Martínez por presunta violencia psicológica. El caso tomó fuerza con la difusión de audios en Magaly TV, la firme, donde se reveló detalles que avivaron el debate por la mención a la menor que tiene Martínez con un reconocido cumbiambero. 

Norka Ascue pide disculpas tras la polémica

En medio del escándalo, Norka Ascue decidió pronunciarse públicamente en el mismo espacio donde se desempeñaba como conductora. Visiblemente afectada, ofreció disculpas tanto a la adolescente involucrada como a su madre, reconociendo que sus palabras fueron inapropiadas y producto de un momento de enojo.

"Que me disculpe de la manera en que me expreso, también a su mamá, que me perdonen públicamente porque ha sido la calentura del momento", expresó entre lágrimas.

La influencer explicó que su reacción se originó tras recibir constantes ataques en redes sociales por parte de seguidores vinculados al entorno de la menor. Según indicó, esta situación la llevó a actuar de forma impulsiva.

"La gente de su comunidad venía a mis redes. Ya no hago lives por eso, porque toda su comunidad iba a mis redes a eso, a atacarme", señaló, intentando justificar el contexto en el que se produjeron sus declaraciones.

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Productora anuncia su salida del podcast

Tras escuchar las disculpas, la productora del programa, Verónica Alcántara, tomó la decisión de separar a Norka Ascue del podcast Chimi Churri. La responsable del espacio explicó que, pese a comprender la situación, existen límites que no pueden ser ignorados.

"Comprenderás, Norka, que no te puedo mantener en el programa. A mí me duele más que a ti. Necesitaría ver qué va a pasar hoy, más tarde, porque ha habido muchas cámaras que han venido para entrevistarte, para ver. He quedado sorprendida con las cosas que me han dicho. Te entiendo, estoy tratando de entenderlo, pero hay cosas que no puedo pasar por alto y lo hemos hablado", manifestó.

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La decisión marcó un punto de quiebre en la participación de Ascue en el proyecto. Por su parte, la influencer aceptó la medida sin objeciones y asumió su responsabilidad en lo ocurrido.

"Está bien, yo lo entiendo y lo asumo. Fue mi error. Son las consecuencias de mis actos. Vuelvo y repito: les pido disculpas a todos", declaró.

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En conclusión, el caso de Norka Ascue vuelve a poner en debate la responsabilidad de las figuras públicas al opinar, especialmente cuando involucran a menores. La reacción de su entorno laboral evidencia la necesidad de límites claros en el contenido. Mientras tanto, en redes exigen mayor cuidado y respeto en temas sensibles.

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