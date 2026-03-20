Melanie Martínez denuncia al padre de su hija y a Norka Ascue por violencia psicológica contra la menor

Un nuevo escándalo sacude la farándula y vuelve a poner en el ojo público a Melanie Martínez, al padre de su hija y a la influencer Norka Ascue. Todo salió a la luz tras la difusión de unos audios que han generado indignación y muchas dudas.

Melanie Martínez denuncia al padre de su hija y a Norka Ascue

Melanie Martínez denunció al padre de su hija, y a la influencer Norka Ascue por presunta violencia psicológica contra la menor. La madre llegó hasta la comisaría de Barranco acompañada de sus abogados para formalizar la denuncia. Esto ocurre luego de que salieran audios donde se hablaría de un supuesto ataque en redes sociales contra su hija.

"Hemos puesto ya la denuncia por todo lo que salió en el programa de Magaly Medina. Los audios que se han presentado, que corroboran todo el ataque contra mi hija y el complot que se ha se ha suscitado con el (padre de mi hija) y Norka Ascue. Nunca mentí", señaló para "Magaly TV La Firme".

Melanie aseguró que durante mucho tiempo prefirió guardar silencio para proteger a su hija. Sin embargo, ahora decidió dar un paso al frente. Con mucha firmeza, también dejó en claro que no piensa quedarse callada.

"Yo 17 años he estado en silencio aguantando muchísimas cosas solo por salvaguardar la integridad de mi hija para que en unos meses venga él y la destruya por completa toda su estabilidad emocional. Eso no es justo", comentó. "Conmigo que se metan cuántas veces quieran, yo no respondo, no me importa, pero con mis hijos no", afirmó.

Un impacto que, según ella, viene desde hace años

La denunciante contó que su hija ha sufrido por diversas situaciones desde pequeña. Incluso, mencionó que esto afectó su día a día y su etapa escolar.

"Todos sus cambios han afectado psicológicamente a mi hija desde hace 17 años. (¿Sus cambios de pareja, sus cambios de él, de todo?) Todo lo que él hace y su comportamiento han hecho que mi hija sufra de bullying desde el colegio, que tenga que pasar y sufrir por todo eso", expresó.

También fue consultada sobre si los escándalos públicos influyeron en su hija. Además, aseguró que nunca hubo explicaciones hacia la menor

"(¿Incluso las imágenes que han salido él siempre con otras mujeres, ampayado, todo eso ha afectado a tu hija?) Por supuesto, como ser humano. (¿Él le daba explicaciones de lo que pasaba?) Nunca", mencionó.

La joven también alza su voz

La hija de Melanie, Camila, también decidió pronunciarse en un podcast. Aunque trató de mantenerse fuerte, dejó ver su sentir.

"No voy a ponerme muy sentimental porque obviamente duele escuchar que tu papá mandan a que te destruyan. Creo yo que las disculpas que mandó la señora por el podcast en el que ella trabaja son totalmente falsas. Particularmente me pidió disculpas a mí y yo sinceramente públicamente digo que no la disculpo", señaló.

Sus palabras muestran que la situación la ha afectado bastante. En medio de la polémica, Norka Ascue ofreció disculpas públicas. Sin embargo, esto no cambió la postura de la familia.

"Que me disculpe de la manera en que me expreso. Ha sido la calentura del momento", dijo Norka Ascue en su pódcast. Pese a esto, Melanie dejó en claro que la denuncia sigue adelante y que no dará marcha atrás.

En conclusión, Melanie Martínez decidió romper su silencio y formalizar una denuncia contra el padre de su hija y Norka Ascue, con el objetivo de proteger a la menor. La denunciante dejó en claro que no dará marcha atrás y que está dispuesta a llegar hasta las últimas consecuencias. Mientras tanto, la polémica sigue creciendo y mantiene a la farándula pendiente de lo que pueda ocurrir en los próximos días.