Melanie Martínez y Pamela Franco anuncian posible colaboración: "Para los ex que les gusta tocar la puerta"

La ex cantante Melanie Martínez volvió a generar comentarios en redes sociales tras reaparecer públicamente y anunciar que evalúa regresar al mundo de la música después de varios años. Su retorno llamó aún más la atención cuando protagonizó una transmisión en vivo junto a Pamela Franco, con quien compartió una conversación que rápidamente se volvió viral.

Pamela Franco propone grabar una canción juntas

Durante la transmisión, Pamela Franco fue quien planteó públicamente la idea de que ambas trabajen juntas en un tema musical. La cantante no dudó en elogiar la voz de Melanie Martínez y aseguró que sería interesante crear una canción dirigida a quienes regresan al pasado sentimental.

"Vamos hacer un dúo, vamos armar una canción para los exs que les gusta tocar la puerta. Atentas porque por favor ya viene, ¿qué te parece Melanie? Tú cantas hermoso", expresó Pamela Franco durante el live.

Ante la propuesta, Melanie Martínez respondió que se encuentra recuperándose de algunos problemas de salud relacionados con su voz, aunque dejó abierta la posibilidad de concretar el proyecto musical.

"Ya me estoy recuperando de mis úlceras, así que normal", respondió la exintérprete.

Pamela Franco también explicó que la canción podría tratarse de un cover o de un tema completamente inédito. Incluso comentó que el proceso de producción podría realizarse rápidamente si deciden avanzar con la idea.

"Puede ser un cover o una canción inédita, le digo que me la preparen y en una semana la tenemos lista y la promocionamos por los programas. Ahora dirán que por eso nos hemos juntado en un live para promocionar, pero los comentarios dicen canten juntas", comentó entre risas.

Además, Franco destacó que Melanie Martínez posee un talento vocal que, a su juicio, no ha sido aprovechado en los últimos años. Por ello, la animó a retomar su carrera artística y apostar por canciones que conecten con el público.

"Tienes un talento que siento que lo has desperdiciado, que lo tienes escondido. Ahora con las redes sociales deben sacar temas de despecho, que es lo que le gusta a la gente, o de empoderamiento de mujer", señaló.

Christian Cueva se une al live y apoya el emprendimiento

La transmisión también contó con la participación del futbolista Christian Cueva, actual pareja de Pamela Franco, quien decidió sumarse brevemente al live para interactuar con las participantes y enviar un mensaje de apoyo.

Durante su intervención, Cueva aprovechó para promocionar el emprendimiento de helados artesanales que Melanie Martínez viene impulsando desde hace un tiempo. El deportista destacó la calidad de los productos y animó a los seguidores a respaldar el negocio.

"Decirle a la gente que te apoye, de verdad están muy ricos los helados. No es por hacerte la patería, como se dice, pero desearte lo mejor para ti y para tu hija. Que Dios los bendiga y éxito", expresó el futbolista.

La participación de Cueva generó diversas reacciones entre los usuarios que seguían la transmisión, ya que el tema de conversación giraba justamente en torno al pasado sentimental que conecta a las protagonistas del live.

La reaparición de Melanie Martínez en redes sociales no solo ha despertado expectativas sobre su posible regreso a la música, sino también sobre una eventual colaboración con Pamela Franco. La conversación que ambas protagonizaron en TikTok dejó abierta la puerta a un proyecto musical que podría captar la atención del público por la historia que comparten.