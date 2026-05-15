Nicola Porcella sorprende al elogiar a Angie Arizaga tras su compromiso: "Es una gran mujer"

Nicola Porcella sorprendió al hablar con mucho respeto sobre Angie Arizaga, su expareja y uno de los romances más recordados de "Esto es Guerra". El ahora actor fue consultado por el compromiso de la popular 'Negrita' y no dudó en desearle lo mejor en esta nueva etapa.

Nicola Porcella elogia a Angie Arizaga tras su compromiso

Nicola Porcella se encuentra en Lima por el lanzamiento de un aplicativo deportivo. Durante el evento, Nicola conversó con la prensa y respondió sobre distintos temas, entre ellos la próxima boda de Angie Arizaga, quien se comprometió en enero de este año.

Lejos de esquivar la pregunta, Nicola Porcella se mostró tranquilo y aseguró que el tiempo ayudó a ver las cosas de otra manera. El actor reconoció que, cuando tuvo una relación con Angie, ambos eran jóvenes y todavía estaban aprendiendo.

"Éramos inmaduros. Así que nada, le deseo lo mejor del mundo. De verdad que ella es una gran mujer, una gran mamá y que le vaya bien, se lo merece. (El padre de su hijo) no es mi amigo tampoco, pero sé que es un gran chico", declaró Porcella para "América Espectáculos".

Con estas palabras, Nicola dejó claro que no guarda resentimientos hacia Angie Arizaga. Además, también tuvo un comentario positivo para el novio de Angie, aunque aclaró que no son amigos cercanos.

Como se recuerda, Nicola Porcella y Angie Arizaga protagonizaron uno de los romances más mediáticos de la televisión peruana. Su historia fue seguida por miles de fans de "Esto es Guerra", pero también estuvo marcada por momentos complicados y fuertes acusaciones.

Con el paso del tiempo, ambos tomaron caminos distintos. Angie formó una familia con su novio y ahora se prepara para llegar al altar. Nicola, en cambio, decidió salir del país para empezar de nuevo y construir una carrera en México.

Nicola Porcella triunfa en México

Después de vivir momentos difíciles en Perú, Nicola viajó a México y logró ganarse un espacio en la televisión. Su ingreso al mercado mexicano empezó con "Guerreros 2020", bajo la producción de Magda Rodríguez. Luego continuó en "Guerreros 2021" y también participó en "Reto 4 elementos: naturaleza extrema".

Sin embargo, el gran salto llegó en 2023, cuando ingresó a "La casa de los famosos México". En ese reality, Nicola consiguió el segundo lugar y se ganó el cariño de miles de seguidores. Su cercanía con Wendy Guevara también generó muchos comentarios y titulares. Aunque se habló de un posible romance, ambos aclararon que solo mantienen una gran amistad.

Tras ese éxito, Nicola siguió sumando proyectos. En 2024 tuvo su propio reality de citas, "Soltero cotizado", y también participó en programas como "Hoy" y "¿Quién es la máscara?". Además, dio un paso importante en la actuación con la telenovela "El amor no tiene receta" y luego se sumó a "Amanecer", producción estrenada en México en 2025. También llegó al teatro musical con "Aventurera".

En conclusión, Nicola Porcella sorprendió al referirse con cariño y respeto a Angie Arizaga tras ser consultado por su compromiso. El actor reconoció que ambos fueron inmaduros en el pasado, pero le deseó lo mejor en esta nueva etapa como futura esposa y mamá. Con sus palabras, dejó claro que hoy mira esa historia con madurez y sin resentimientos.