Pamela Franco enfrenta al padre de su hija y abogado evalúa: "Si su querella no prospera, lo denunciaremos"

Pamela Franco volvió a quedar en medio de la polémica con padre de su hija. Esta vez, el tema ya no solo se mueve en la farándula, sino también en el terreno legal, luego de que la cantante recibiera cartas notariales en las que le piden rectificarse. Su abogado, Zamir Valverde, dejó claro que responderán con una denuncia si el conflicto sigue creciendo.

Pamela Franco firme ante cartas notariales del padre de su hija

Pamela Franco vuelve a estar en el centro de la polémica con el padre de su hija. Esta vez, el enfrentamiento ya no solo se quedó en declaraciones de televisión, sino que pasó al terreno legal luego de que la cantante recibiera cartas notariales en las que le piden rectificarse.

El caso fue expuesto en "Magaly TV, La Firme" La artista se mantiene firme y, por ahora, no ha dado señales de querer retroceder en sus declaraciones.

"No me voy a rectificar. Al contrario, mantengo mi posición porque sé lo que he dicho. Aparte he hablado lo que he vivido en su momento con él. También he dado mi opinión sobre otras cosas", señaló Pamela Franco.

Según se informó, Pamela Franco recibió dos cartas notariales el pasado 4 de mayo. En ellas, el padre de su hija le pediría que se rectifique en un plazo de 48 horas, bajo la advertencia de iniciar una querella.

La cantante se mostró incómoda con esta situación y cuestionó que un tema mediático termine escalando de esa manera. Para Pamela, dentro del mundo de la farándula es común que los personajes públicos opinen, respondan y cuenten sus propias versiones. La intérprete dejó entrever que le parece exagerado recurrir a medidas legales por declaraciones dadas en medio de una polémica pública.

"Creo que en el ambiente todo el mundo ha opinado, hasta las mismas personas que ahora me mandan las cartas notariales. Es muy chistoso, la verdad. Si algo les incomoda a las personas, deberían más que todo ellos tener mejor comunicación como pareja, porque yo creo que ahí hay como un teléfono malogrado y no es de mi persona", expresó el padre de su hija y su actual pareja.

Aunque no quiso extenderse demasiado, dejó entrever que le parece exagerado que el caso escale de esta forma. Además, aseguró que no entiende por qué se recurre a medidas legales cuando todos los involucrados son personajes públicos y suelen estar expuestos a comentarios.

"Ya me di cuenta que él es el papá de mi hija y esto lo tendré toda la vida. No va a cambiar. Ya lo estoy asimilando y tengo que seguir así. Pero sobre lo dicho me mantengo. Yo estoy segura de lo que he dicho, lo que ha pasado, lo que he vivido. Es mi opinión y las opiniones creo que se tienen que respetar", afirmó.

Abogado de Pamela Franco responde fuerte

Quien sí fue más directo fue su abogado, Zamir Valverde. El letrado aseguró que Pamela Franco no se quedará de brazos cruzados si considera que las acciones legales buscan presionarla o intimidarla.

"Si el señor persiste con su amedrantamiento a través de acciones legales pues nosotros a través del estudio vamos a saber defendernos, pero lo que sí te puedo decir es que si el señor presentara una querella y eso no prospera, nosotros más bien lo vamos a denunciar por denuncia calumniosa porque no puede estar utilizando la justicia para presionar, coaccionar a una madre", expresó.

Con estas palabras, la defensa de Pamela dejó claro que están preparados para responder si el conflicto continúa creciendo. Zamir Valverde también remarcó que el sistema judicial no debe ser usado como una herramienta para callar o presionar a una persona, especialmente cuando se trata de una madre.

"No puede estar utilizando la justicia para presionar, coaccionar a una madre", sostuvo nuevamente el abogado.

Para la defensa de Pamela Franco, si el padre de su hija decide presentar una querella y esta no tiene sustento, podrían tomar acciones legales en su contra por presunta denuncia calumniosa. Por ahora, Pamela Franco se mantiene firme frente a las cartas notariales.

En conclusión, Pamela Franco dejó claro que no piensa rectificarse tras recibir cartas notariales del padre de su hija y aseguró que mantiene su versión. Su abogado, Zamir Valverde, también advirtió que responderán legalmente si consideran que la justicia está siendo usada para presionarla. Por ahora, el conflicto ya pasó de las declaraciones en televisión a un posible enfrentamiento legal.